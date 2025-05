Et maintenant, c’est quoi la suite pour les Wolves ?

Éliminés des Playoffs après leur défaite face au Thunder, les Wolves s’arrêtent donc au stade des Finales de Conférence, comme l’année dernière. Les loups ont encore montré qu’il fallait compter sur eux cette saison. Place désormais à l’intersaison et elle risque d’être active dans la région des Lacs.

Comme face à Dallas en 2024, Minnesota a déposé les armes en Finales de Conférence, cette fois face au Thunder. La marche qui mène aux Finales NBA semble encore un peu haute pour la meute des Wolves. Très bons face aux Lakers puis pour éliminer des Warriors privés de Steph Curry, les copains d’Anthony Edwards ont peiné contre OKC. Hormis la claque du Game 3 et le faible écart du Game 4, on a senti que le Thunder était un niveau au-dessus et la qualification est plus que méritée.

Place aux vacances donc pour les Loups mais Tim Connelly va avoir du pain sur la planche pour maintenir cette équipe à un bon niveau de compétitivité. L’intersaison 2025 s’annonce capitale pour Minnesota, sur bien des aspects.

Tout d’abord, il faudra décider du sort des agents libres. Plusieurs cadres du groupe de Chris Finch sont susceptibles d’aller choper un beau chèque cet été. Naz Reid va certainement refuser sa player option pour tester le marché. Sixième homme de l’année 2024, il peut logiquement espérer plus que les 15 millions de son deal. La bonne nouvelle pour Minnesota, c’est que les Playoffs de Reid n’ont pas fait grimper sa cote, il y aura peut-être moyen d’économiser quelques millions à la table des négociations.

Nickeil Alexander-Walker va lui aussi aller chercher un meilleur deal sur le marché, n’étant rémunéré que 4 millions cette saison. Le cousin de Shai est un backup précieux, pouvant apporter défense et shoot à longue distance. Son profil devrait plaire à du monde, reste à voir si Minnesota saura le convaincre de rester.

Enfin, le cas Julius Randle va être intéressant. L’ailier-fort a montré de belles choses en Playoffs, même si sa série face au Thunder gâche un peu le rendu final. Lui aussi a une player option à hauteur de 30 millions de dollars. Va-t-il la garder pour tester le marché dans un an ? Ou au contraire la refuser pour profiter d’une année limitée en agents libres et chercher un deal sur plusieurs saisons ? Minnesota doit décider si Julius fait partie de ses tauliers pour l’avenir.

D’autres questions peuvent se poser pour les Wolves. Mike Conley commence à montrer qu’il n’est plus tout jeune et l’apport d’un nouveau meneur pourrait être intéressant. Quid aussi de Rudy Gobert ? Le pivot français a encore été solide cette saison mais son impact en Playoffs a été bien trop limité pour un joueur de son salaire. Prolongé il y a quelques mois, il ne semble pas le plus en danger, mais on va suivre son cas, selon les décisions autour de Reid et Randle.

Financièrement, il sera compliqué pour Minnesota de se positionner sur des agents libres de premier plan cet été, puisque les livres de compte sont déjà bien remplis. Seul un trade peut aider à faire venir une pointure (Kevin Durant ?). La jeunesse peut aussi compenser d’éventuelles pertes. Terrence Shannon Jr semble prêt à gagner en responsabilités et on n’oublie pas non plus Rob Dillingham, qui sort d’une première année compliquée mais qui a tout le temps pour se développer.

A quoi ressembleront les Wolves à la rentrée prochaine ?

Source texte : Spotrac