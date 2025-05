Karl-Anthony Towns (genou) incertain pour le Game 5 face aux Pacers

Touché au genou lors du dernier match, Karl-Anthony Towns est listé comme incertain pour le Game 5 de ce soir face aux Pacers. Pas exactement ce dont les Knicks ont besoin en ce moment.

Knicks are listing Karl-Anthony Towns as questionable for Game 5 tomorrow due to a left knee contusion.

— Ian Begley (@IanBegley) May 28, 2025

Sans KAT dans la raquette, on ne donne pas cher de la peau des Knicks. Déjà que New York a toutes les peines du monde pour arracher une victoire dans cette série, l’absence de son second meilleur joueur ne va pas améliorer les choses. Vu l’importance de la rencontre, on imagine quand même que le bonhomme fera tout pour tenir sa place mais un forfait serait un sacré coup dur.

Côté Pacers, Aaron Nesmith a été inscrit comme incertain également à cause de sa cheville mais il avait pu tenir sa place lors du Game 4 donc on s’attend à le voir en tenue ce soir. Rendez-vous à partir de 2h du matin pour le début des hostilités.

Source texte : Ian Begley