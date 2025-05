Défaits lourdement cette nuit par le Thunder, les Timberwolves sont en vacances, tout comme leur leader. Anthony Edwards a déçu sur ses Finales de Conf, et sa campagne de Playoffs, aussi bonne soit-elle statistiquement, n’a pas dépassé les attentes que l’on pouvait avoir. Une légère chute pour revenir plus fort l’année prochaine ?

Avec ses 19 points à 7 sur 18 au tir pendant que Shai Gilgeous-Alexander envoyait 34 puntos, Anthony Edwards a clairement perdu sa bataille contre le MVP, et même la guerre de la série. Seulement deux bons matchs et un seul vraiment excellent sur les cinq qui ont suffi à clôturer cette série, on était en droit d’en attendre un peu plus.

Anthony Edwards in Game 5:

19 Points

7-18 FG

1-7 3PT

SEND DA PLANE….TO CANCUN 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/VI4X8l1zS7

— Hater Central (@TheHateCentral) May 29, 2025

Il en est de même si l’on étend le constat à l’entièreté de ses Playoffs 2025. Attention, sa campagne reste plus que correct, mais il y a comme un arrière-goût amer. Bon face aux Lakers malgré son horrible match 5, facile contre les Warriors privés de Stephen Curry et justement, on se demande si ce chemin plutôt tranquille n’a pas joué un rôle dans son manque d’agressivité par moment face au Thunder.

On est peut-être exigeant, mais voir un joueur de son calibre ne pas remettre en question son match 4 avec seulement 13 tirs tentés et une défaite de 2 petits points, oui la défense d’OKC est très bonne, mais quand même. Il est passé où le Anthony Edwards qui n’en a rien à faire ? Celui qui te torpille et qui t’agresse à la moindre occasion ? Celui qui dicte le plan de jeu défensif de son adversaire plutôt que de s’y plier ?

Lui même semble conscient de ce petit ratage. En sortie d’élimination, Ant a déclaré en conférence de presse :

“Personne ne travaillera plus que moi cet été.”

Anthony Edwards : « Personne ne travaillera plus que moi cet été. »

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 29, 2025

Notre méfiance nous dirait de rester sur nos gardes face à ce genre de déclas du type “ils ont créé un monstre”, “j’en ferai dix fois plus s’il faut”, mais s’il y a bien une personne qu’une contre-performance peut titiller au point de lui faire passer un cap dans sa carrière, c’est Anthony Edwards (et Luka Doncic).

Son adresse de loin l’a aussi quittée sur cette Finale de Conf (28,2% depuis le parking), mais le problème est bien plus profond qu’une simple petite panne. Il nous a émerveillés l’an dernier, il a chuté cette année, si l’on suit l’arc narratif de chaque trilogie qui se respecte, il est censé revenir au sommet la saison prochaine. Et si c’était un mal pour un bien ?