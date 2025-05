WNBA : le Fever d’Indiana cale sans Caitlin Clark

Un seul match cette nuit en WNBA avant de retrouver pas mal de nos Françaises dès ce soir. Caitlin Clark est blessée et ça se voit, défaite du Fever face aux Washington Mystics, qui se relancent après trois échecs consécutifs. Elles risquent d’être longues les deux semaines sans CC.

Les résultats de la nuit :

Washington Mystics – Indiana Fever : 83-77

On savait que ça allait être compliqué sans la prodige Caitlin Clark blessée au quadriceps, mais cette nuit c’était surtout frustrant pour le Fever. Une première mi-temps disputée face aux Mystics, Indiana était même devant à 1min30 de la pause. On se disait alors que la victoire était possible face à une équipe de Washington qui galérait en ce moment (3 défaites consécutives).

Malheureusement pour l’équipe d’Indianapolis, la deuxième mi-temps fut cruelle. Jamais trop loin mais jamais assez proche non plus, l’écart est monté jusqu’à 12 points au milieu du quatrième quart, rien d’irrattrapable, mais il manquait une étincelle pour réellement amorcer un comeback en fin de match.

DeWanna Bonner aura tenté de créer cet espoir avec ses 12 points dans les 12 dernières minutes (21 points sur le match), mais trop court, à l’image de Kelsey Mitchell, bien trop maladroite dans cette rencontre pour espérer quelque chose (4 sur 16 au tir, dont 1 sur 5 dans le dernier quart).

Dommage mais il va falloir vite se ressaisir, le Fever a l’avantage d’avoir un calendrier plutôt favorable sur les prochaines rencontres en jouant notamment le Connecticut Sun et le Sky de Chicago, tous les deux encore à la recherche de leur premier succès cette saison. Il faut prendre tout ce qu’il y a à prendre en attendant le retour de Caitlin Clark

Côté Mystics, voilà une victoire qui fait du bien après les échecs des derniers jours. Le quatuor Brittney Sykes / Kiki Iriafen / Sonia Citron et Shakira Austin a parfaitement assuré avec 63 points cumulés (sur 83). Réussite très importante puisque le prochain adversaire de Washington, ce sera le Liberty de “Magic” Marine Johannès, toujours invaincu pour l’instant.

