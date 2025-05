Shai Gilgeous-Alexander, premier MVP de saison régulière à jouer les Finales NBA la même année depuis Stephen Curry (2016)

Qualifié avec le Thunder cette nuit, Shai Gilgeous-Alexander est devenu cette nuit le premier MVP de saison régulière à jouer les Finales NBA la même année depuis.. Stephen Curry en 2016.

C’est la fin d’une malédiction qui a duré presque une décennie entière. Depuis 2016 et Stephen Curry, aucun MVP n’avait participé aux Finales NBA dans la foulée de son sacre. Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, James Harden ou encore Joel Embiid se sont cassés les dents sur cet objectif. Le Grec et le Serbe ont certes remporté un titre mais pas l’année de leur MVP. C’est d’autant plus incroyable pour Jokic, qui remporta le titre de champion en 2023 et les MVP 2021, 2022 et 2024.

Shai Gilgeous-Alexander, lui, part pour le moment sur une année parfaite. MVP de régulière 2025, il a rejoint les Finales NBA avec la manière et il est donc toujours en course pour le Grand Chelem : MVP de saison régulière, MVP des Finales de Conférence, Champion NBA et MVP des Finales NBA. Deux de ses accomplissements sont déjà dans la besace et les deux autres sont tout à fait atteignables, même s’il ne faudra pas sous-estimer le rival venu de l’Est (Indiana ou New York).

Attention à ne pas jouer avec le destin car si SGA imite Curry dans les faits, il ne faut pas oublier que le Chef avait perdu les Finales NBA 2016, dans un scénario légendaire sur lequel on a déjà écrit maintes fois.