En remportant officiellement le titre de MVP hier, Shai Gilgeous-Alexander est devenu le deuxième Canadien à gagner le plus prestigieux des trophées individuels, après Steve Nash au milieu des années 2000. L’ancien meneur des Suns a tenu à féliciter SGA.

Steve Nash n’est plus tout seul.

Remportant le titre de MVP deux fois de suite (2005, 2006) quand il était le chef d’orchestre des Suns version Run & Gun, Nash est désormais accompagné par son compatriote Shai Gilgeous-Alexander, récompensé hier pour sa superbe saison avec le Thunder. De quoi rendre Steve hyper fier !

“Je respecte et j’admire énormément Shai, non seulement pour sa façon de jouer, mais aussi pour son attitude et ce qu’il représente.

C’est une source d’inspiration que d’observer quelqu’un qui a ce désir inébranlable de s’améliorer et d’être performant.

Shai écrit l’histoire et repousse les limites. Je suis fier et c’est un euphémisme.” – Steve Nash