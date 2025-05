C’est officiel, Shai Gilgeous-Alexander est le MVP de la saison régulière 2024-25. Mais on le sait, SGA vise encore plus haut, à savoir le titre NBA et potentiellement celui de MVP des Finales. Un grand chelem très rare dans l’histoire de la Ligue, et réservé aux plus grandes légendes.

Ils ne sont que dix.

Seulement dix joueurs dans l’histoire de la NBA ont été nommés MVP de la saison régulière, avant de remporter le titre NBA tout en étant élu MVP des Finales* dans la même saison.

Willis Reed, Knicks (1970)

Kareem Abdul-Jabbar, Bucks (1971)

Moses Malone, Sixers (1983)

Larry Bird, Celtics (1984, 1986)

Magic Johnson, Lakers (1987)

Michael Jordan, Bulls (1991, 1992, 1996, 1998)

Hakeem Olajuwon, Rockets (1994)

Shaquille O’Neal, Lakers (2000)

Tim Duncan, Spurs (2003)

LeBron James, Heat (2012, 2013)

Shai Gilgeous-Alexander peut-il être le onzième ?

Menant 1-0 en Finales de Conférence Ouest et favori pour le titre avec sa magnifique équipe du Thunder, SGA a tout ce qu’il faut pour intégrer cette liste absolument légendaire. S’il y parvient, il mettra également fin à une malédiction qui dure depuis une décennie. Cela fait depuis 2015 et Stephen Curry qu’un MVP n’a pas réussi à remporter le titre NBA. C’est aussi la première fois depuis 2019 et Giannis Antetokounmpo que le MVP de la régulière joue les Finales de Conférence.

Shai Gilgeous-Alexander won his first MVP award.

Now there’s only one thing left to accomplish this season:

Getting himself an NBA championship.

If he does, SGA would join an exclusive club of 15 players who’ve pulled off that double dip in the same season.

No one has done it… pic.twitter.com/Indk5CbjOR

— ClutchPoints (@ClutchPoints) May 21, 2025

Si Shai Gilgeous-Alexander arrive à aller au bout avec le Thunder, cela le fera passer encore dans une autre dimension : celle des grands, très grands de son sport.

*Le trophée de MVP des Finales n’existe que depuis 1969. Des monstres comme Bill Russell et Wilt Chamberlain ne pouvaient donc pas intégrer une telle liste.