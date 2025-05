Théo Maledon devrait rejoindre le Real Madrid la saison prochaine

Auteur d’une très belle saison à l’ASVEL, Théo Maledon ne reviendra pas en NBA l’an prochain mais devrait rejoindre l’un des plus grands clubs d’Europe : le Real Madrid.

C’est l’insider de BasketNews Donatas Urbonas qui a annoncé la nouvelle ces dernières heures.

Alors qu’il était d’abord pressenti du côté du Fenerbahçe, Maledon va finalement s’envoler vers Madrid la saison prochaine, vraisemblablement pour les campagnes 2025-26 et 2026-27. C’est la première fois que le meneur français de 23 piges portera les couleurs d’un club étranger en dehors de ses années en NBA / G League (2020-24).

The Maledon is expected to join Real Madrid next season, multiple sources tell BasketNews 👀​

Théo Maledon ne pouvait pas laisser passer une telle opportunité, opportunité méritée pour celui qui brille cette année avec l’ASVEL.

On rappelle qu’il a été nommé dans la deuxième meilleure équipe de l’EuroLeague, grâce à des moyennes de 17 points (44% au tir, 34,4% à 3-points, 90,4% aux lancers-francs), 4,6 passes et 1 interception, ainsi que plusieurs performances marquantes. Une belle renaissance après une expérience manquée de l’autre côté de l’Atlantique.

Cela faisait plusieurs mois qu’on entendait des rumeurs concernant une potentielle arrivée de Maledon à Madrid. C’est désormais une affaire (quasiment) conclue, et un rêve qui se réalise pour Théo.

