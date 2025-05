MVP oblige, Shai Gilgeous-Alexander nous a offert de purs highlights cette saison. La NBA en a fait une grosse compil’ d’un peu moins d’une heure. Réservez votre après-midi.

Adorateurs de Basketball avec un grand B, asseyez-vous confortablement, prenez un petit snack, une petite boisson, et préparez-vous à profiter de ces 54 minutes et 52 secondes de démonstration basketballistique, signée Shai Gilgeous-Alexander.

Avec ses 32 points et 6 passes de moyenne sur la saison, vous vous doutez bien que SGA a disséminé quelques pépites ici et là. Tout y est passé : mid-range, finition au panier, du joli service pour les copains, de la défense, du 3-points. Le tout en étant un des joueurs les plus smooth et élégants à regarder balle en main. Bref, c’est du Cinéma.

Les mauvaises langues diront “ils sont où les lancers-francs ?” mais Shai Gilgeous-Alexander, c’est bien plus que des voyages sur la ligne. On vous laisse en profiter !

Le lien de la vidéo : NBA.com