On monte d’un cran, et pas qu’un peu. Ce soir l’Équipe de France affronte la Belgique, championne d’Europe en titre et demi-finaliste des derniers JO, afin de préchauffer encore un peu plus en vue de l’EuroBasket. Match à suivre à 21h sur la chaine L’Équipe !

Le Groupe France a été réduit à 16 il y a une semaine, et Jean-Aimé Toupane va devoir faire ses choix s’ils ne sont pas déjà fait, lui qui sera privé cet été de Marine Johannes, Gabby Williams, Dominique Malonga et Carla Leite (WNBA), alors que Marieme Badiane et Janelle Salaun rejoindront le groupe dans quelques jours.

Après un premier échauffement tranquille face à la Turquie dimanche dernier (+20), la France affronte en tout cas la Belgique ce soir à Brest, pour ce qui a une belle gueule de finale rêvée on ne va pas se mentir.

Les deux nations se sont affrontées en 2023 en demi-finale de l’Euro, victoire de la Belgique, puis en demi-finale des Jeux un an plus tard, victoire des Bleues, bref c’est une belle rivalité assez saine qui s’est installée depuis quelques années et cette fois encore les Belges auront une belle carte à jouer puisqu’on a appris il y a quelques jours que Julie Allemand et Julie Vanloo notamment seraient de la partie, malgré leur présence en WNBA depuis le début de la saison.

Le groupe des seize Françaises avant France – Belgique :

Les Françaises affronteront la Belgique deux fois à Brest, ce soir et demain soir, deux semaines tout pile avant le début de l’Euro où les filles joueront la Turquie, la Grèce et la Suisse au Pirée, les 18, 19 et 21 juin prochains. A noter que tous les matchs des Bleues à l’Euro seront retransmis sur TF1.

21h ce soir, face à nos meilleures ennemies européennes. Un premier très gros test, avec un seul objectif, se chauffer pour le 29 juin. Spoiler, c’est le jour de la finale.