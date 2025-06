Les décisionnaires au sein de la NBA savent comment écrire des histoires et faire le show. Les Los Angeles Lakers ont dévoilé leurs matchs à domicile pour la préparation à la prochaine saison et le seul match qui aura lieu à Las Vegas sera celui contre Les Dallas Mavericks… quel hasard.

La seule règle explicite donnée à la NBA aux équipes concernant la pré-saison est qu’elles ne peuvent pas disputer plus de six matchs. Tout le reste, les adversaires, les dates, les horaires, dépendent des franchises elles-mêmes. Et une chose est sûre, Adam Silver et son équipe se satisferont du choix fait par les Los Angeles Lakers et les Dallas Mavericks.

Les deux équipes ont fait le choix de s’affronter le 15 octobre prochain à la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Lakers preseason hoops coming soon 🗓️@Delta x #LakeShow pic.twitter.com/ppiHGnZVJQ

— Los Angeles Lakers (@Lakers) June 2, 2025

Depuis février, il est évident que Nico Harrison et Rob Pelinka n’ont aucun mal à se parler, alors lorsqu’ils ont évoqué ensemble l’idée d’une recette de billetterie à Las Vegas, un grand sourire s’est sans sans doute dessiné sur leurs lèvres. Jusqu’à sa fin de carrière, une rencontre de Luka Doncic face aux Dallas Mavericks sera considéré comme un événement et rendra curieux toute la planète NBA.

Cette affiche, même en pré-saison est donc attendue, surtout qu’elle pourrait voir une match-up directe entre LeBron James et Cooper Flagg, une des plus grandes curiosités de l’exercice 2025-26.

Source texte : Los Angeles Lakers, The Athletic