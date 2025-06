Les Knicks agressifs cet été pour recruter une star ?

Si les Knicks sont arrivés en Finales de Conférence pour la première fois depuis 2000 cette année, ils n’ont pas l’intention de se contenter de ça. La franchise de New York devrait en effet se montrer agressive cet été.

Faut-il jouer la carte de la continuité ou tenter un nouveau gros coup pour passer un cap supplémentaire ?

Depuis l’élimination des Knicks face aux Pacers samedi soir, c’est la grande question qui entoure l’équipe de la Grosse Pomme. On commence à avoir des petits éléments de réponse, grâce à l’intenable Shams Charania (ESPN) qui nous a donné un aperçu des intentions de New York cet été.

“Les Knicks ont des réunions en interne cette semaine et vont tout évaluer. Notamment l’effectif. Depuis un an et demi, le président Leon Rose a recruté OG Anunoby, Mikal Bridges, Karl-Anthony Towns. Je m’attends à ce que les Knicks soient tout aussi actifs et agressifs durant l’intersaison. Que ce soit pour récupérer un joueur référence, ou ajouter de la profondeur au banc.”

“I expect them to be just as aggressive this offseason, whether it’s a landmark player or definitely depth on that bench”@ShamsCharania on the Knicks offseason outlook pic.twitter.com/lZ4mPgvoJk

— Let’s Talk Knicks (LTK) (@LetsTalkKnicks_) June 2, 2025

Tout récemment, Jalen Brunson a montré sa confiance dans le groupe actuel. Mais visiblement, il ne faut pas exclure un scénario dans lequel on assiste à des changements majeurs cet été à New York.

Le recrutement d’une nouvelle star (Giannis Antetokounmpo ? Kevin Durant ?) serait presque automatiquement synonyme d’un départ de Karl-Anthony Towns, ou Mikal Bridges. Ces deux-là ont été recrutés à l’intersaison 2024 et ont aidé New York à franchir un cap en Playoffs. Mais le premier a montré ses limites défensives au pire moment, tandis que le second – éligible à une extension de contrat et recruté contre cinq choix de 1er tour de draft – a connu des hauts et des bas toute l’année.

L’autre gros dossier potentiel, c’est l’avenir de Tom Thibodeau. Si les premiers bruits de couloir laissent entendre que Thibs restera le coach des Knicks, et qu’il a le soutien non seulement de ses dirigeants mais aussi de Jalen Brunson, sa place sur le banc n’est peut-être pas aussi safe que ça. L’insider de SNY Ian Begley a en effet déclaré hier qu’il gardait un œil attentif sur le dossier…

Very interesting that @IanBegley chose to speak about the future of Tom Thibodeau when given a blank canvas at the end of his interview with @ZachLowe_NBA. pic.twitter.com/xWRTOIanZS

— DJ Zullo (@DJAceNBA) June 2, 2025

Les Knicks sont en train de faire le bilan de leur saison, et cela pourrait déboucher sur des changements mineurs ou majeurs. En tout cas, c’est un été très important qui attend New York.

Sources texte : ESPN, Ian Begley