Grèce : la finale Panathinaikos – Olympiakos menacée d’annulation

C’est hallucinant, mais pourtant vrai. Suite à des insultes prétendument reçues par les directions de chaque club lors du match 2 de la finale du championnat Grec, l’Olympiakos et le Panathinaïkos pourraient bien voir la confrontation tout simplement… annulée.

Les ambiances en Grèce sont fabuleuses. Des supporters qui se tuent la voix à chaque match, des spectacles pyrotechniques souvent particulièrement marquants et réussis. Cependant, on frôle souvent la limite en termes de passion, et dans une confrontation aussi forte historiquement qu’est celle entre le Panathinaïkos et l’Olympiakos, les choses peuvent vite déraper.

C’est lors du match 2 de la série que le président du Pana’, Dimitris Giannakopoulos, a affirmé que lui et sa fille avaient été insultés par les supporters de l’Olympiakos. À la suite de cet incident, Georgios et Panayotis Angelopoulos, les propriétaires de l’Olympiakos, ont également déclaré avoir été victimes d’insultes.

La finale est actuellement à 1-1 en termes de manches, mais dans les conditions actuelles, le match 3 prévu ce mercredi a été annulé. Les deux clubs se sont attaqués en justice, et le ministre des sports grec a convoqué les deux parties pour une médiation gouvernementale, également ce mercredi. En l’absence d’accord, Yiannis Vroutsis (ministre des sports) a estimé qu’une annulation n’était pas impossible.

