Depuis le début de ces Playoffs 2025, le Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander s’est fait une spécialité de terroriser les meilleurs joueurs adverses en étant étouffants défensivement. Tyrese Haliburton est prévenu, le plan est le même contre les Indiana Pacers.

Avant sa blessure, Ja Morant ne parvenait pas à trouver de bons pourcentages au premier tour. Jamal Murray a vécu des demi-finales de Conférence très compliquées. Plus récemment encore, Anthony Edwards a livré cinq performances très très loin de ses standards pour finir sa saison. Le point commun entre ces trois événements : la défense extérieure terrorisante du Oklahoma City Thunder.

Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort, Alex Caruso ou encore Cason Wallace, tous connaissent l’importance de rendre le jeu très compliqué pour l’organisateur adverse. Si le chef d’orchestre ne montre pas l’exemple, le reste de l’équipe ne peut pas créer de symphonie. Or celui des Pacers, c’est Tyrese Haliburton, et avant les Finales NBA, le MVP 2025 a parlé en conférence de presse de la manière dont il compte défendre sur son adversaire direct :

“Chaque équipe compte quelques joueurs qui sont ses meilleurs joueurs, ses principaux moteurs et qui font avancer les choses. Ces joueurs ont des points forts, et d’autres choses qu’ils maîtrisent moins bien. Plus ils sont bons, plus c’est difficile. Mais pour gagner, il faut être capable de les faire jouer dans les domaines où ils sont moins à l’aise. C’est toujours la clé, quel que soit le joueur.”

Le coaching staff du Thunder a sans doute fait des séances vidéos très complètes pour montrer à ses cerbères les points faibles de la star d’Indianapolis. Et même si Shai Gilgeous-Alexander a les armes physiques et tactiques pour embêter Tyrese Haliburton sur certaines séquences, il y a fort à parier que le premier homme envoyé par Mark Daigneault sera le plus souvent Luguentz Dort. Ce dernier n’a pas peur de la responsabilité, bien au contraire :

“C’est un bon joueur. C’est leur joueur principal, évidemment. Il a souvent le ballon. J’aborde chaque match avec détermination, et je dois rendre la tâche difficile. Pas seulement moi, mais toute l’équipe.”

Tyrese Halibuton est face au plus grand défi de sa carrière. S’il parvient, dans ces Finales NBA, face à la meilleure défense de la Ligue, à conserver ses standards, alors les Indiana Pacers auront une chance de s’imposer. Si, comme beaucoup d’autres avant lui, ses pourcentages au tir coulent, son nombre de pertes de balles augmente, alors la bague s’éloignera très nettement.

