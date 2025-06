Si Anthony Edwards n’a pas réussi à se sortir de l’étau imposé par la défense du Thunder en Finales de Conférence, il a emmené les Wolves dans le dernier carré des Playoffs pour une deuxième année consécutive. De quoi recevoir les louanges de son manager Tim Connelly.

Lors d’une conférence de presse hier, Connelly a en effet eu des mots très forts envers son jeune franchise player.

“Le meilleur compliment qu’on peut donner à Ant, c’est qu’il a déjà beaucoup gagné alors qu’il est très jeune. Surtout dans une franchise qui n’a pas connu beaucoup de succès les années précédentes. […] Il a réalisé beaucoup de progrès cette année, derrière l’arc évidemment, et dans sa capacité à mieux lire les défenses. Le ciel est la limite pour lui. On pense qu’il peut devenir l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, il est sur la voie.”

Winner, two-way player, compétiteur et de plus en plus leader… Anthony Edwards a permis aux Wolves de changer de dimension depuis son arrivée en tant que premier choix de la Draft 2020.

Ant-Man a évidemment encore du chemin à parcourir, et une certaine maturité à atteindre en tant que joueur, comme on a pu le voir lors des dernières Finales de Conférence. Mais l’arrière star de 23 ans a tout ce qu’il faut pour confirmer les propos de Tim Connelly.

The Timberwolves have supreme confidence in Anthony Edwards’ potential 😤 pic.twitter.com/rsFCO3SCmJ

— Ball Don’t Lie (@Balldontlie) June 3, 2025

Pour entrer dans la catégorie des meilleurs joueurs all-time, il faut néanmoins gagner des titres. Et pour gagner des titres, il faut être bien entouré.

Durant sa conférence de presse, Tim Connelly a déclaré qu’il souhaitait conserver tout le monde cet été, été où le trio Julius Randle – Naz Reid – Nickeil Alexander-Walker est agent libre. Connelly a aussi réaffirmé sa confiance en Chris Finch (coach). Enfin, Le manager des Wolves a annoncé qu’il comptait rester dans le Minnesota alors que son contrat se termine, ce qui représente une très bonne nouvelle pour les Loups.

Le noyau de l’équipe guidé par Anthony Edwards pourrait donc rester le même. Parce que la continuité, ça a du bon. Et peut-être que la progression naturelle d’Ant-Man permettra à Minnesota de franchir le cap attendu pour jouer ses premières Finales NBA.

Néanmoins, Tim Connelly n’est jamais le dernier à tenter des gros coups. Et alors que des rumeurs concernant un gros transfert de Kevin Durant animent l’actu en ce moment, on pourrait en avoir une nouvelle preuve cet été…

Source texte : conférence de presse Tim Connelly