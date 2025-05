Kevin Durant aux Wolves, une rumeur à prendre au sérieux ?

Alors que les Finales NBA se rapprochent, la saison des rumeurs a déjà commencé. Des rumeurs qui entourent notamment la star des Suns Kevin Durant, en instance de départ, et les Minnesota Timberwolves, tout juste éliminés des Playoffs.

C’est une rumeur qui fait son petit bout de chemin depuis la lourde défaite de Minnesota à Oklahoma City en Finales de Conférence.

“Anthony Edwards a besoin d’un autre alpha à ses côtés ! Les Wolves doivent recruter une star pour vraiment jouer le titre !” sont des choses qu’on entend sur les réseaux sociaux et sur les comptes de certains insiders. Sachant que Kevin Durant devrait quitter Phoenix à l’intersaison, le lien entre KD et Minnesota se fait assez naturellement.

Néanmoins, à l’heure des grosses takes et des rumeurs incessantes, peut-on considérer comme crédible la possibilité de voir Durant débarquer chez les Wolves ?

Vous vous en doutez : si on traite ce sujet, c’est qu’il le mérite et qu’il y a donc des raisons d’y croire.

Raison numéro 1 : les Wolves ont essayé de monter un transfert pour récupérer Kevin Durant en février dernier, lors des dernières heures de la deadline. Cela n’a rien donné, le timing était trop short, mais Minnesota possède un vrai intérêt pour KD.

Raison numéro 2 : la star des Wolves Anthony Edwards et Kevin Durant sont très proches, eux qui ont gagné une médaille d'or ensemble aux derniers JO. Le premier considère le second comme son idole, et le second kiffe l'évolution du premier. KD pourrait donc être très intéressé à l'idée de retrouver Ant-Man dans le Minnesota.

Raison numéro 3 : le manager des Wolves Tim Connelly (qui devrait rester à Minnesota) a l'habitude de réaliser de gros transferts. Il a fait venir Rudy Gobert à Minnesota, avant d'échanger Karl-Anthony Towns contre Julius Randle et Donte DiVincenzo. Faisant partie des références parmi les GM, Connelly est capable de se montrer créatif et audacieux pour essayer d'améliorer son équipe.

Raison numéro 4 : les Wolves veulent continuer de se montrer agressifs pour bien entourer Edwards afin de remporter la Conférence Ouest, et les nouveaux proprios (Marc Lore, Alex Rodriguez) sont prêts à payer la luxury tax année après année pour y parvenir (source : The Athletic).

Brian Windhorst on the Timberwolves and Kevin Durant 👀👀

“It became clear to me in talking to the parties involved just how serious the Wolves were about trying to trade for Kevin Durant at the trade deadline.”

(Via Hoop Collective) pic.twitter.com/lAgyCpIiPX

— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) May 30, 2025

La rumeur concernant un transfert de Kevin Durant aux Wolves ne sort donc pas de nulle part. Maintenant, les obstacles pour tenter de l’acquérir sont réels.

Comme l’indique Bobby Marks d’ESPN, Minnesota possède un capital draft très faible puisque les Wolves ne contrôlent qu’un seul de leurs choix de premier tour de draft d’ici… 2032. Les Wolves ont quelques jeunes joueurs prometteurs (Rob Dillingham, Terrence Shannon Jr.) mais pas de quoi sauter au plafond. De plus, on imagine mal Minnesota se séparer d’un Jaden McDaniels, qui continue sa belle progression en tant que two-way player et qui possède un bon contrat.

Tout ça pour dire que les Suns n’ont pas vraiment de quoi être excités à l’idée de monter un trade avec les Wolves pour Kevin Durant. À moins que Phoenix soit intéressé par des vétérans pour entourer Devin Booker (Julius Randle ? Rudy Gobert ? Naz Reid ?), ce qui n’est théoriquement pas impossible connaissant Mat Ishbia (propriétaire de Phoenix).

Ceci étant dit, il faut savoir que Minnesota aura plus de flexibilité sur le marché des transferts cet été. On surveillera d’abord les dossiers Randle, Naz Reid et Nickeil Alexander-Walker, tous potentiellement agents libres, mais les Wolves devraient être en effet sous le second apron à l’intersaison. Et cela lèvera certaines restrictions que Minnesota possédait à la dernière trade deadline. De quoi relancer les discussions pour KD ?

The Minnesota Timberwolves are reportedly looking to trade for an “alpha” and are expected to pursue Kevin Durant, per @AmicoHoops

“The Timberwolves need another ‘alpha’ next to Edwards to win it all, which is why sources told Hoops Wire that Minnesota is expected to pursue a… pic.twitter.com/MONlfBXjU0

— NBACentral (@TheDunkCentral) May 30, 2025

Les Wolves ne sont pas favoris pour recruter Kevin Durant. Réaliser un transfert pour récupérer Easy Money restera compliqué, et devra peut-être nécessiter plusieurs équipes. Mais si Durant veut aller à Minnesota, et que les Loups sont toujours aussi intéressés pour l’aligner avec Anthony Edwards, alors il y a un coup à jouer.

Au vu de la situation contractuelle de KD (dernière année de contrat en 2025-26), il faut garder en tête que ce dernier possède un moyen de pression pour aller là où il le souhaite. De plus, les Suns ont d’ores et déjà indiqué qu’ils travailleront avec le camp Durant pour trouver une destination convenable à ce dernier, après les mésententes du mois de février.

Cette destination pourrait-elle être Minnesota ?

Sources texte : The Athletic, ESPN

