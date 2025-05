Les Clippers de retour sur le dossier Jrue Holiday ?

Originaire de Los Angeles et ancien de UCLA (université basée dans la Cité des Anges), Jrue Holiday a plusieurs fois intéressé les Clippers, notamment en 2023 après l’arrivée de Damian Lillard à Milwaukee. Et cela pourrait une nouvelle fois être le cas durant la prochaine intersaison.

Ce n’est un secret pour personne, les Celtics devraient bouger cet été et faire plusieurs transferts, notamment pour alléger leur énorme masse salariale. Parmi les joueurs qui pourraient faire leurs valises : Jrue Holiday.

Âgé de bientôt 35 ans et bouclant la première année d’un contrat de 134 millions de dollars (qui dure jusqu’en 2028), Holiday devient un peu trop cher pour Boston, lui qui n’est plus dans ses meilleures années. Mais cela ne semble pas faire peur aux Clippers du richissime propriétaire Steve Ballmer.

D’après Brian Robb de Masslive (journaliste de Boston), la franchise de Los Angeles devrait en effet montrer de l’intérêt pour Jrue cet été.

The Clippers are expected to show interest in Jrue Holiday, per @BrianTRobb

“Holiday is expected to be pursued by several teams on the trade market, and a league source tells MassLive that the Los Angeles Clippers are one team expected to show interest in the 34-year-old guard… pic.twitter.com/FEZmw9cLwL

— NBACentral (@TheDunkCentral) May 28, 2025

Portés par une superbe défense cette saison, les Clippers de Tyronn Lue et Jeff Van Gundy (assistant défensif) rêveraient sans doute d’y ajouter Jrue Holiday, considéré à juste titre comme une référence défensive. Niveau “fit” on est pas mal, et puis Jrue apporterait son expérience de champion NBA (deux fois titré) à une équipe qui a encore déçu en Playoffs cette année (élimination au premier tour après un Game 7 honteux à Denver). C’est peut-être le dernier gros move à faire pour maximiser la fin de l’ère Kawhi Leonard – James Harden.

Comme mentionné par Brian Robb, un tel deal devrait probablement impliquer Bogdan Bogdanovic (Los Angeles ne lâchera pas Norman Powell ou Ivica Zubac…), et potentiellement du Drew Eubanks voire du Derrick Jones Jr. pour des questions de salaire.

Pas sûr que cela suffise à convaincre Boston néanmoins, surtout que d’autres équipes (Dallas notamment) pourraient se montrer plus agressives pour tenter de récupérer Holiday…

Source texte : Masslive

