À moins d’un mois de la Draft NBA 2025, certains prospects voient leur cote monter tandis que d’autres baissent dans les prévisions. Bonne nouvelle, le jeune Français Noa Essengue se retrouve dans la première catégorie.

Chaque année, le soir de la Draft NBA, il y a un joueur qui est sélectionné beaucoup plus tôt qu’initialement prévu, soit parce qu’une équipe en particulier aime vraiment son profil, soit parce que le prospect en question a impressionné lors des dernières semaines avant l’événement.

Le Français Noa Essengue pourrait bien être ce gars-là cette année.

Habituellement annoncé en milieu de premier tour voire dans la deuxième moitié, Essengue voit actuellement sa cote grimper assez sensiblement si l’on en croit le dernier Big Board d’ESPN. Les spécialistes draft Jonathan Givony et Jeremy Woo placent en effet le Frenchie à la 9e place sur un classement des 100 meilleurs prospects 2025.

“Essengue a franchi un nouveau cap en matière de production et d’intensité au cours des derniers mois, lui qui a joué un rôle significatif dans le sweep de son équipe (Ratiopharm Ulm) face à l’Alba Berlin (équipe d’EuroLeague) lors des quarts de finale des Playoffs du championnat allemand. La jeunesse d’Essengue (18 ans), ses capacités en tant que two-way player et sa progression rapide laissent penser qu’il possède un plafond très haut, ce qui pourrait déboucher sur une grosse ascension le soir de la Draft.” – Jonathan Givony

Vous l’avez compris, le potentiel du jeune homme et surtout ses performances récentes dans le championnat allemand ont tapé dans l’œil des scouts.

Face à Berlin en Playoffs, Noa Essengue a particulièrement brillé lors du premier match et du troisième :

14 points (5/7 au tir, 4/5 aux lancers), 7 rebonds, 3 passes, 1 contre en 18 minutes

21 points (4/5 au tir, 13/13 aux lancers), 4 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, 1 contre en 26 minutes

Measured at 6’10” with a 6’11” wing span, Noa Essengue is a much better finisher at the rim than his wiry 198 lb frame suggests

Essengue has great body control, allowing him to adjust to rim protection

But he’s also shown capable of finishing thru contact, which will improve… https://t.co/9U8nYtxQ94

— Point Made Basketball (@pointmadebball) May 30, 2025

À travers son profil physique – ailier très longiligne – et sa polyvalence des deux côtés du terrain, Essengue intrigue de plus en plus. Surtout qu’il parvient à peser au niveau Playoffs malgré ses 88 kilos tout mouillé. S’il confirme ses bonnes performances lors des deux-trois semaines à venir, sa cote continuera de grimper.

Pour suivre l’évolution de la pépite française, sachez que Noa sera en piste dès demain, ainsi que mercredi et samedi prochains, face aux Würzburg Baskets en demi-finale du championnat allemand.

Source texte : ESPN

Maxime Raynaud (⏫ +11) réalise le plus gros jump depuis la dernière version du 24 avril.

Noa Essengue (⏫ +5) est désormais dans le Top 10 !

🇫🇷🇫🇷🇫🇷https://t.co/FNebHYOqXK

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) May 30, 2025