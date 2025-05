Les Knicks peuvent-ils faire paniquer les Pacers ? (Preview Game 6)

Obligés de réagir devant leur public alors qu’ils étaient menés 3-1, les Knicks ont largement remporté le Game 5 pour faire revenir la série dans l’Indiana ce soir (2h du matin). Peuvent-ils refaire le coup en terre hostile et ainsi faire flipper les Pacers ?

“Il n’y a aucune raison de paniquer.”

Après la grosse défaite à New York dans la cinquième manche, Tyrese Haliburton (passé complètement à côté de son match) a joué la carte de l’apaisement.

Lui comme ses coéquipiers des Pacers entendent probablement déjà les “Knicks in 7” ou les blagues sur les “3-1 lead”, mais ils restent idéalement positionnés pour valider leur ticket en Finales NBA : un Game 6 à jouer à domicile, avec un avantage de 3-2.

“On est un groupe qui possède de la résilience. On connaît l’enjeu, on sait ce que les gens vont dire sur notre groupe, mais on est en bonne position.” – Tyrese Haliburton

Néanmoins, il suffirait d’un faux pas supplémentaire ce soir à la maison pour que le momentum bascule complètement du côté de New York. En effet, une défaite dans le Game 6 serait non seulement synonyme d’un match décisif à New York, mais cela mettrait surtout une grosse pression sur les épaules d’Indiana.

Pour rappel, aucune équipe NBA n’a perdu une Finale de Conférence après avoir remporté les deux premiers matchs à l’extérieur, exploit réalisé par Indiana dans cette série. On imagine que la bande d’Haliburton veut éviter d’être du mauvais côté de l’histoire.

Il n’y a jamais une bonne raison de paniquer, mais les fans des Pacers vont clairement commencer à transpirer si leur équipe doit jouer un Game 7, qui plus est dans un Madison Square Garden en fusion.

Pour éviter ce scénario flippant, Indiana pourra compter sur son propre public afin de retrouver son rythme offensif, son jeu d’attaque habituellement si difficile à arrêter, et une intensité qui manquait dans le Game 6. Tyrese Haliburton devra aussi redevenir Tyrese Haliburton. Enfin, bonne nouvelle pour les supporters : Indiana n’a pas perdu deux matchs de suite depuis début mars.

Ce serait ballot de briser cette belle série cette nuit…

