Selon Zach Lowe, qui s’est renseigné auprès de plusieurs agents de joueurs, les Knicks auraient été réveillés à 1h du matin la veille du Game 6 décisif face aux Pacers. La raison ? L’alarme incendie de l’hôtel dans lequel séjournait l’équipe. Un détail qui ne manquera pas d’alimenter les conversations des fans de New York.

Est-ce qu’un gros tapage nocturne a empêché les Bleus d’être champions du monde en 2018 ? Non, parce qu’ils avaient un Adil Rami bien équipé dans leur équipe. Les Knicks n’ont eux pas eu cette chance. Bon, le contexte est si différent qu’il est incomparable et qu’on faisait juste ça pour la vanne, mais sachez que les joueurs de la Big Apple ont eu la désagréable surprise d’entendre une alarme incendie dans leur hôtel, à 1h du matin. Le jour du match face aux Pacers. Pas cool.

“Apparently the night before Game 6 in Indiana the fire alarm went off at the Knicks hotel…I checked with a couple agents who checked with their players who confirmed…I think 1245-1am, lot of players probably still awake”

Pratique assez connue dans le sport, notamment européen où le supporterisme est particulièrement développé, le fait de réveiller une équipe la nuit précédant un match important est souvent un moyen de la déconcentrer, de la pénaliser. Un geste qui ne respire pas vraiment (du tout) l’intelligence.

De là à dire que cela a coûté la victoire et le Game 7 à New York ? Faut pas pousser non plus. Chacun se fera son propre avis, on se contentera ici de souligner la chose en mettant en avant le côté stupide du geste. On ne sait d’ailleurs pas – à l’heure actuelle – la raison exacte derrière l’activation de l’alarme ni qui en est le responsable.