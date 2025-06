C’est une rumeur qui a fait son bout de chemin hier, et qui a été lancée par des journalistes européens : le sélectionneur de l’Espagne Sergio Scariolo sur les tablettes du Miami Heat ? La franchise floridienne a finalement démenti.

Si l’on en croit Anthony Chiang du Miami Herald, qui cite une source proche du Heat, Scariolo ne fait pas partie des candidats pour rejoindre le staff d’Erik Spoelstra.

NEW: Suns reportedly pass on Chris Quinn. But is change still coming to Heat coaching staff? https://t.co/dTqKMhYLn1 Also, a source close to Heat denied reports that current Spanish national team coach Sergio Scariolo is a candidate for a Heat coaching position

— Anthony Chiang (@Anthony_Chiang) June 2, 2025

La rumeur a enflé hier car on parle tout de même de l’un des coachs les plus victorieux sur la scène internationale. Sergio Scariolo, c’est un titre de Champion du Monde, quatre titres de Champion d’Europe, une médaille d’argent aux Jeux Olympiques ainsi qu’une médaille de bronze, tout ça avec la Roja entre 2009 et 2022. En tant que supporter de l’Équipe de France, malheureusement on le connaît bien ce bon vieux Sergio.

Remportant également des titres dans le championnat italien et espagnol durant sa carrière, le technicien de 64 ans a connu une première expérience NBA en tant qu’assistant coach aux Raptors (2018-21). La deuxième devra attendre.

Le Heat va conserver l’assistant Chris Quinn sur le banc, bras droit d’Erik Spoelstra qui était convoité par les Suns avant que ces derniers ne décident de partir dans une autre direction. Des changements pourraient tout de même avoir lieu dans le staff selon le Miami Herald, mais n’impliqueront donc pas Scariolo.

Source texte : Miami Herald