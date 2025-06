ESPN veut rester fidèle à l’ADN de l’émission “Inside The NBA”

L’émission mythique Inside the NBA sur TNT est officiellement terminée. Mais depuis novembre dernier, il est connu que le show basculera sur ESPN la saison prochaine. D’après les premières rumeurs, le quatuor conservera la même liberté et le contenu, le même ADN.

La dernière émission d’Inside the NBA sur TNT a eu lieu et n’a pas laissé Ernie Johnson, Kenny Smith, Shaquille O’Neal et Charles Barkley indifférents. Ce dernier, dans une interview pour le Dan Patrick Show a confirmé qu’elle avait été compliquée à terminer.

“J’allais bien jusqu’à ce qu’Ernie Johnson commence à être ému. Là, j’ai commencé à avoir les larmes qui montent mais je suis content que le plan de caméra soit resté sur Ernie.”

“We’re sad. But I’m proud to say for the last time, thanks for watching us. It’s the NBA on TNT”

Ernie is the best man! pic.twitter.com/38Dxd6w6jl

— Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) June 1, 2025

Pourtant, normalement, relativement peu de choses changeront à la rentrée. Le show basculera sur ESPN, mais il sera toujours produit par TNT et une source a déclaré à Front Office Sports que l’ADN du plateau restera exactement le même : “Certaines spéculations sont tout simplement folles. ESPN veut Barkley et cette émission depuis 20 ans. Maintenant qu’ils l’ont obtenu, pourquoi changeraient-ils ?”

Les spéculations en question sont notamment l’oeuvre de Bill Simmons. Le célèbre journaliste de The Ringer a annoncé que la nouvelle chaîne allait “ruiner l’émission”.

Ce qui est certain, pour le moment c’est que les quatre hommes, Ernie Johnson, Kenny Smith, Shaquille O’Neal et Charles Barkley resteront aux commandes et une alchimie comme la leur ne se brise pas avec un nouveau bouton de télécommande.

Source texte : Front Office Sports, Dan Patrick Show, The Ringer