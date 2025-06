Stephen Curry s’imagine bien commentateur après sa retraite

Les joueurs NBA qui intègrent le monde médiatique pour commenter des matchs après leur retraite sont de plus en plus nombreux. Visiblement, Stephen Curry pourrait un jour s’ajouter à la liste.

Que va faire Steph Curry quand il raccrochera les sneakers et arrêtera d’envoyer des banderilles du parking ?

Les opportunités pour le meilleur shooteur de l’histoire semblent infinies, mais Curry a déjà des idées assez précises pour sa reconversion. L’une d’entre elles concerne le job de commentateur si l’on en croit CNBC.

Steph Curry says he’d “forsure” consider a career in broadcasting after retirement, per @CNBC. pic.twitter.com/rbmiiZ7CgF

Stephen Curry derrière le micro et avec le costume d’analyste, ça pourrait valoir le détour.

La légende des Warriors n’est pas étranger à l’univers médiatique puisqu’il possède, on le rappelle, sa propre société de production : “Unanimous Media”, fondée en 2018. Mais Curry pourrait décider d’aller encore plus loin dans cet univers et serait à coup sûr très convoité par les nouveaux diffuseurs de la NBA (ESPN, NBC, Amazon Prime).

Outre une potentielle carrière d’analyste, Stephen Curry s’imagine aussi propriétaire de franchise, lui qui est désormais un businessman aguerri ainsi que le deuxième sportif le mieux payé du monde. Enfin, pour le kiff, Steph pourrait aussi se lancer dans une carrière de golfeur vétéran, parce que pourquoi pas.

Alors, vous le voyez où le Steph une fois le basket derrière lui ?

Source texte : CNBC