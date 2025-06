Lamar Odom connait une après-carrière très compliquée. De nouvelles galères lui sont arrivées ces derniers mois puisque l’ancien joueur NBA a été expulsé de sa maison de Los Angeles après ne pas avoir réussi à payer son loyer de janvier à mars.

Si chaque jour, vous vous demandez, au fond de votre 14m2 parisien comment vous allez réussir à payer le loyer, vous pouvez vous “consoler” en vous disant que même des anciens joueurs NBA vivent avec cette angoisse. La différence, c’est que lorsque Lamar Odom ne parvient pas à financer son chez-lui pendant trois mois, ce sont 45 000 dollars qui sont réclamés par son propriétaire.

L’ancien joueur des Clippers, du Heat, des Lakers, des Mavericks et très rapidement des Knicks a été expulsé de sa villa à Los Angeles. Le New York Post dévoile qu’il avait été prévenu à de nombreuses reprises et qu’il avait originellement accepté de verser ces 15 000 dollars mensuels.

Lamar Odom has been evicted from his LA home after failing to pay his $45K/month rent, per NY Post pic.twitter.com/90YhgH0ZF6

— Legion Hoops (@LegionHoops) June 3, 2025

Depuis la fin de sa carrière, l’ancien mari de Khloé Kardashian a eu des grosses galères notamment causées par de sévères addictions. Il est tombé dans le coma et selon ses dires a survécu à 12 AVC et 6 crises cardiaques.

Si sa santé n’est pas mise en cause dans cette nouvelle affaire, elle révèle tout de même que le Sixième Homme de l’Année 2011 a du mal à complètement reprendre le contrôle de ses finances. On espère qu’il trouvera vite une solution.

Source texte : New York Post