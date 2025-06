Les Knicks : que leur faut-il pour être champion…? Apéro TrashTalk

Après l’élimination des Knicks face aux Pacers en Finales de Conférence Est, il fallait forcément qu’on parle de l’équipe de Jalen Brunson, car pas mal de questions entourent New York en vue de cet été. Allez, place à l’Apéro !

Une belle saison s’achève pour les Knicks, un peu trop tôt aux goûts de leurs fans… Encore une défaite face aux Pacers, cette fois en Finale de Conférence, de quoi nourrir des espoirs mais aussi des regrets. Que manquait-il à cette équipe de New York pour aller en Finale ? Est-ce une histoire de profondeur de banc ? De coach à la place de Tom Thibodeau ? Une meilleure approche de la saison régulière ? Davantage de défense ? On fait le point sur ces Knicks, qui rêvent de bague dans un an !