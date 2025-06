Dans sa victoire confortable face aux Pacers cette nuit, le Thunder a pu compter sur un Shai Gilgeous-Alexander en mode MVP, des lieutenants Chet Holmgren et Jalen Williams de retour au niveau, mais aussi et surtout un duo de remplaçants en feu : Alex Caruso – Aaron Wiggins !

Ils ont tous les deux commencé le match sur le banc, ils ont tous les deux fini à 6/11 au tir, et ils ont tous les deux terminé la rencontre avec plus de points que l’ensemble des joueurs des Pacers.

Mesdames et messieurs, Alex Caruso et Aaron Wiggins ont chacun pris le costume de facteur X cette nuit.

Alex Caruso and Aaron Wiggins had remarkably similar games off the bench.

Caruso

20 PTS/6-11 FG/4-8 3PT/3 REB/1 AST

Wiggins

18 PTS/6-11 FG/5-8 3PT/4 REB/1 AST pic.twitter.com/Mbm7bUpPYc

— Brandon Rahbar (@BrandonRahbar) June 9, 2025

On connaît évidemment Caruso pour son activité exceptionnelle, sa présence de tous les instants en défense, son rôle de connecteur au Thunder et l’expérience qu’il apporte au jeune groupe d’OKC. Mais cette nuit, il avait aussi réservé une petite surprise aux Pacers : 20 points (record perso égalé en Playoffs) dont 4 tirs primés, on ne l’appelle pas le divin chauve pour rien !

Quant à Aaron Wiggins, il a rappelé à tout le monde qu’il pouvait avoir de sérieux coups de chaud quand l’occasion se présente. Auteur de plusieurs cartons en fin de saison régulière, Wiggins est entré en jeu pour planter cinq banderilles de loin en 21 minutes, pour 18 points au total. Stat qui est peut-être la plus marquante de toute : Wiggins a terminé avec un +/- de +24, le plus gros total de son équipe. Il a notamment fait très mal dans le deuxième quart-temps quand OKC a créé l’écart.

Sachez que ce n’est que la cinquième fois en 50 ans que deux coéquipiers du banc marquent minimum 17 points dans un match de Finales NBA.

⛈️ OKC’s DEPTH DOMINATES GAME 2 ⛈️

Alex Caruso: 20 PTS

Jalen Williams: 19 PTS

Aaron Wiggins: 18 PTS

Chet Holmgren: 15 PTS

They join Shai as the fifth quintet since 2000 to score 15+ in a Finals game! https://t.co/zBQwTXPa9p pic.twitter.com/qbFTHqYvEs

— NBA (@NBA) June 9, 2025

Alex Caruso et Aaron Wiggins ont été à la hauteur de l’événement, eux qui avaient déjà été décisifs ensemble dans d’autres moments importants sur ces Playoffs (comme le Game 4 à Denver).

Quand ces deux-là, et plus globalement les role players d’Oklahoma City, plantent leurs shoots extérieurs comme c’était le cas cette nuit, l’adversaire n’a pas d’autre choix que d’agiter le drapeau blanc. Ils symbolisent la superbe performance collective d’OKC derrière l’intenable Shai Gilgeous-Alexander. Lorsque ce dernier était visé par la défense, ou qu’il a transpercé le premier rideau pour ensuite lâcher la balle, ses copains ont sanctionné.

Encore une fois, la profondeur du Thunder a été foudroyante…

Caruso et Wiggins ont été immenses.

C’est leur game à eux.

JDub et Chet ont step up également, OKC devait remporter ce match sans trembler et ils l’ont fait.

1-1, direction Indiana.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 9, 2025