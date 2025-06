Avec 17 points et 6 passes, la ligne de stats de Tyrese Haliburton au Game 2 n’est pas catastrophique. Le problème, c’est qu’il a pris trois quart-temps avant de se réveiller, et qu’il a scoré ses points quand le Thunder était déjà bien devant au score. Hali sait qu’il doit faire beaucoup mieux…

Comme au Game 1, où Hali avait déjà été en galère en première mi-temps avant de réaliser son incroyable finish, le réveil du meneur star des Pacers n’a pas sonné cette nuit.

Seulement 5 points à 2/7 au tir pour Tyrese dans les trois premiers quart-temps, avec presque autant de pertes de balle (3) que de passes décisives (4). Clairement, Haliburton n’a pas été au niveau du (gros) défi proposé par la défense du Thunder.

“Ils ont beaucoup de bons défenseurs, ils sont partout, ils représentent une force physique et les arbitres laissent jouer un peu plus” a déclaré Hali après le match. “Je dois être meilleur face à ça. J’ai réalisé deux très mauvaises premières mi-temps. Je dois trouver le moyen d’être meilleur plus tôt dans le match.”

Pas assez tranchant, ne trouvant pas d’ouverture pour créer des opportunités aux Pacers (pour lui et ses coéquipiers), Tyrese Haliburton a tout simplement été inoffensif. Action très symbolique de sa première mi-temps : ce retour en zone quand il met le pied sur la ligne, comme s’il était perdu sur le terrain.

Contre la plupart des adversaires, l’intelligence de jeu de Tyrese lui permet de toujours trouver des solutions, de toujours débloquer quelques situations même quand il est dans un “soir sans”. Mais le Thunder, ce n’est pas un adversaire comme un autre, et les difficultés de Tyrese se sont répercutées sur l’ensemble de l’équipe.

“On doit faire un meilleur boulot pour aller dans la raquette. C’est plus facile à dire qu’à faire. En première mi-temps, on a juste fait tourner le ballon à l’extérieur, et je crois qu’on n’a pas scoré le moindre point dans la raquette au premier quart-temps. […] On peut faire beaucoup mieux à ce niveau-là.” – Tyrese Haliburton

Dans ce match-up très particulier face à Luguentz Dort et la redoutable défense d’OKC, les Pacers n’hésitent pas sur certaines séquences à responsabiliser plus souvent Pascal Siakam, Andrew Nembhard et d’autres pour retirer de la pression à Haliburton balle en main.

C’est ce qu’on a vu en partie dans le quatrième quart-temps cette nuit, quand Hali a commencé à trouver son rythme. C’était déjà trop tard au vu de l’avance confortable du Thunder dans la rencontre, mais c’est peut-être quelque chose à creuser pour Indiana en vue du reste de la série.

“On a eu un peu plus de réussite quand j’étais sans ballon et que je bougeais un peu partout. Habituellement, je suis très à l’aise avec le ballon sur les écrans hauts, mais cela leur donne la possibilité de se focaliser sur moi et fermer la raquette. Ils ont réalisé quelques interceptions comme ça, j’ai perdu des ballons vraiment bêtes ce soir. Parfois ils blitzent à moitié, parfois à fond, ils proposent plusieurs défis. Je dois faire un meilleur boulot.”

Peu importe comment les Pacers vont tenter d’attaquer Oklahoma City dans le Game 3, une chose est certaine : Tyrese Haliburton devra se montrer beaucoup plus agressif dès la première minute.

Cela ne veut pas dire prendre dix shoots dans le premier quart-temps, ça veut surtout dire montrer de meilleures intentions, et être plus tranchant dans ses initiatives.

Plus facile à dire qu’à faire vu le niveau historique de la défense d’OKC, mais les Pacers en ont désespérément besoin.

