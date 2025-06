Don Nelson a fréquemment reçu des invitations pour les Finales NBA, qu’il a toujours refusées, mais cette fois-ci, il avait une excellente raison d’accepter.

En effet, le coach, membre du Hall-Of-Fame et trois fois lauréat du trophée de COY, a été nommé par la NBCA (National Basketball Coaches Association) vainqueur du Chuck Daly Lifetime Achievement Award, environ une heure avant le début du Game 2 des Finales NBA entre le Thunder et les Pacers. Il a d’ailleurs reçu son trophée des mains de Rick Carlisle, l’actuel coach d’Indiana.

“L’histoire a déjà montré les contributions de Don Nelson en tant qu’innovateur et visionnaire du jeu de la NBA. Dans les années 80 et 90, il a fait en sorte que les équipes s’adaptent à un rythme historique, à des tirs à 3-points rapides, à une attaque de feu et à des schémas défensifs perturbateurs. Tout cela en s’imposant comme l’une des personnalités les plus fascinantes du sport professionnel.” – Rick Carlisle

Aujourd’hui âgé de 85 ans, Don Nelson, ancien coach des Knicks, mais surtout des Mavericks, des Warriors et des Bucks, a été pendant 12 ans le coach le plus victorieux de la NBA avec 1335 wins. Il a été dépassé par Gregg Popovich en mars 2022. Et il est également le seul à avoir remporté au moins 250 matchs avec 3 franchises différentes (Mavericks, Bucks et Warriors). Ce trophée Chuck Daly – avec qui il était ami – est une belle façon de célébrer son style de jeu avant-gardiste et flamboyant, tout en mettant en avant sa personnalité intègre et sa promotion de la NBA. Aussi, il n’a pas manqué d’envoyer une petite pique aux Mavs concernant le transfert de Luka Doncic, qui n’est donc toujours pas passé.

“Je veux que tout le monde sache que je porte les chaussures de Luka (NDLR : il les a portées ce soir en recevant son trophée) en signe de protestation contre le transfert de Dallas à Los Angeles. La franchise de Dallas a commis une grave erreur en l’échangeant, et je veux que tout le monde le sache […] Pour moi, quand on a un grand joueur, on le garde à vie, on ne l’échange pas. On met son numéro au plafond et on l’honore. C’est ma philosophie.” – Don Nelson

Don Nelson a gardé pas mal d’attaches à Dallas après avoir coaché les Mavericks pendant 8 ans. Son fils, Donnie, a également travaillé pour la franchise entre 2005 et 2021 ! Alors autant dire que la famille Nelson est légitime dans le secteur…

Et pour en revenir au trophée Chuck Daly, le Don succède à Rudy Tomjanovich au palmarès. Congrats, légende !

