Luka Doncic et LeBron James comparent le basket européen et américain

Invité du podcast Mind the Game de LeBron James et Steve Nash, Luka Doncic a pu aborder pas mal de sujets dont notamment la différence entre le basket en Europe et celui aux US.

Steve Nash, LeBron James et Luka Doncic autour d’une table pour parler basket, on a vu pire niveau QI et intelligence de jeu. Pour cette seconde partie de l’interview de Luka, sortie hier soir, le Slovène a été interrogé sur les différences entre le basket européen et le basket aux US.

Premier point, le nombre de matchs. En NBA, les joueurs sont habitués à jouer 4 ou 5 matchs par semaine, un rythme loin de celui en Europe, où les équipes ont plus de temps pour travailler et s’entrainer.

“Oui, je dirais toujours que le Real Madrid est unique. Mais toute l’Europe est à peu près pareil. Nous ne jouions pas cinq matches par semaine. Le week-end, nous jouions peut-être un ou deux matches au maximum” “C’était surtout de l’entraînement, et j’adorais ça. Au début, nous travaillions beaucoup sur les bases, avec 30 à 45 minutes d’exercices fondamentaux. “Ensuite, nous faisions beaucoup de jeux différents : quatre contre trois, trois contre deux, deux contre trois. Il fallait lire le jeu et savoir réagir. C’était l’essentiel en Europe – apprendre à lire le jeu”

Pour LeBron James, cette recherche des fondamentaux en Europe est importante alors qu’aux US, le jeu est plus mis en avant au moment de la formation.

“C’est la plus grande différence. En Europe, il s’agit de développer les compétences et les fondamentaux. En Amérique, c’est “jouer, jouer, jouer”. Beaucoup de gamins ici ne se développent pas. Ils se contentent de jouer”. – LeBron James “Vous avez une prise à deux ? En Europe, on lit le jeu et on fait des passes. Ici, les jeunes pensent qu’ils doivent se débarrasser de la prise à deux et marquer de toute façon. Ce genre d’état d’esprit vous empêche de vraiment comprendre le jeu”.

Doncic a aussi insisté sur le fait qu’en Europe, on est moins centré sur les “stars” mais sur l’équipe dans sa globalité.

“Quand j’avais 15 ans, j’ai eu un entraîneur qui était dur avec tout le monde, du premier au douzième. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à m’entraîner avec l’équipe première. En Europe, et en particulier au Real Madrid, il ne s’agissait pas seulement de me faire progresser, mais de faire progresser toute l’équipe.

Luka Doncic a néanmoins rappelé qu’il était compliqué de comparer le basket européen avec celui de la NBA pour une raison simple : les règles sont différentes.

“Les règles sont différentes en NBA, je l’ai toujours dit. La raison pour laquelle j’ai dit qu’il était plus facile de marquer en NBA, c’est parce que les règles sont différentes. Il y a beaucoup plus d’espace, vous avez plus de minutes. C’est huit minutes de plus, et tout peut arriver en huit minutes. C’est tout simplement pour cette raison. En Europe, si vous avez un grand joueur, par exemple Edy Tavares, il joue à Madrid. Il se tient dans la peinture et il peut se tenir dans la peinture et il fait 2m21, c’est difficile de marquer sur lui. C’est impossible. Ici [aux US, ndlr], vous ne pouvez pas faire ça parce que c’est une violation des trois secondes.”

Source texte : Mind the Game