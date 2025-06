Tom Thibodeau viré des Knicks à cause de son utilisation abusive des starters ?

Tom Thibodeau s’est fait évincer de l’organisation Knicks il y a un peu moins d’une semaine, et les bruits de couloirs autour des raisons de ce licenciement vont bon train. Des résultats plus que corrects, mais une physionomie de jeu qui ne plaisait pas à tout le monde. Et si les joueurs en avaient simplement eu marre ?

On connait la malédiction des Coachs de l’Année, mais en général, quand tu relèves une franchise des bas-fonds de la Ligue, que tu finis 3ème de ta Conférence, et que tu fais vibrer toute une ville pour ses premières Finales de Conférence en 25 ans après avoir éliminé le champion en titre au tour précédent, tu devrais te sentir à l’abri, mais pas pour Tom Thibodeau.

L’ancien artisan des Bulls a vu son passage dans la Big Apple être interrompu par son front office, mais pour quelles raisons si ses résultats ne sont pas décevants ? Il y a des acteurs de la Grande Ligue à qui la réputation colle à la peau, parfois à tort comme quand certains disent que LeBron James n’a pas de “bag offensif”, mais parfois à raison aussi. Thibs et savoir prendre soin des minutes de ses stars, on est sur deux choses à peu près aussi éloignées que Nico Harrison et savoir ce que sa fanbase veut, et ça pourrait bien lui avoir coûté son job.

REPORT: Anonymous Knicks player didn’t feel like he could play for Tom Thibodeau if he returned next season, per @VinceGoodwill.

“A couple of players felt like Thibodeau played the starters too many minutes and felt he had an inability to adjust, sources said, and another player… pic.twitter.com/D2wCCEMxHj

— Legion Hoops (@LegionHoops) June 8, 2025

Selon les infos de Vincent Goodwill, reporter pour Yahoo Sports, plusieurs joueurs se seraient plaints du surplus de minutes pour les starters, et du manque d’ajustements tactiques qu’offrait Thibodeau. Un joueur anonyme aurait même déclaré qu’il ne serait sans doute pas capable de jouer la saison prochaine si son entraîneur restait en poste.

Ces remarques, plus le fait que, toujours selon Goodwill, James Dolan actuel propriétaire des Knicks n’a semble-t-il jamais été fan du COY 2011 et 2021, on se doute que ça a penché dans la balance. Fin d’aventure new-yorkaise pour Thibs et début d’une nouvelle vie pour les titulaires des Knicks, qui découvriront un nouveau coach à la rentrée, reste à savoir qui.

Source texte : Yahoo Sports