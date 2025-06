Tom Thibodeau et la malédiction des Coachs de l’Année

Viré par les Knicks hier malgré une qualification en Finales de Conférence Est, Tom Thibodeau est la dernière victime de la malédiction des Coachs de l’Année.

On peut être élu Meilleur Entraîneur de la saison et se faire virer quelques années plus tard. En voici une nouvelle preuve.

Coach de l’Année en 2021 quand il a redressé – à la surprise générale – l’équipe des Knicks (bilan de 41-31, qualif’ en Playoffs avec Julius Randle, R.J. Barrett et Cie), Thibs s’est donc fait licencier quatre années plus tard, alors qu’il a emmené New York en Finales de Conférence pour la première fois depuis 2000.

Tom Thibodeau rejoint ainsi plusieurs entraîneurs qui ont récemment été élus Coachs de l’Année… avant de se faire virer.

Between 2018 to 2023, these NBA coaches were handed the pink slip by their team despite winning Coach of the Year 😬

’23: Mike Brown (Kings)

’22: Monty Williams (Suns)

’21: Tom Thibodeau (Knicks)

’20: Nick Nurse (Raptors)

’19: Mike Budenholzer (Bucks)

’18: Dwane Casey (Raptors) pic.twitter.com/tahWuflHs3

— ClutchPoints (@ClutchPoints) June 3, 2025

Le point commun entre tous ces entraîneurs ? Ils ont tous réussi à emmener leur équipe à un certain niveau en saison régulière voire en Playoffs, deux d’entre eux remportant même le titre NBA (Nurse et Budenholzer), mais cela a été suivi par une ou plusieurs déceptions.

Le métier de coach en NBA est parfois sans pitié. Comme souvent, c’est l’entraîneur qui saute en premier quand les résultats ne sont pas à la hauteur des espoirs et des ambitions. Et ce peu importe si le coach en question est l’une des raisons du succès initial de l’équipe. La saison 2024-25 a été particulièrement brutale pour les entraîneurs : Mike Brown, Taylor Jenkins, Michael Malone, Mike Budenholzer et donc Tom Thibodeau, tous ont été priés de quitter le banc !

En renvoyant Thibs, les Knicks estiment aujourd’hui qu’ils ont besoin d’une nouvelle voix dans le vestiaire, et d’un entraîneur capable de maximiser l’effectif pour faire franchir un cap supplémentaire à New York. Traduction : Thibodeau n’était plus l’homme de la situation malgré son bon bilan comptable. Reste à voir désormais si cet homme existe.