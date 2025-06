Tom Thibodeau viré par les Knicks !!!

Oh WOW ! Et dire que ça partait sur une verveine menthe du plus bel effet… mais NON, on va plutôt parler de cette franchise de fou que sont les Knicks de New York, qui viennent donc de VIRER leur coach Tom Thibodeau une semaine à peine après l’élimination de son équipe en Finales de Conférence. Tout va trop vite !

On en parlait pas plus tard que lundi, au moment de vous assurer la main sur le cœur que, non, Tom Thibodeau ne serait pas inquiété et qu’il resterait sur le banc des Knicks la saison prochaine.

Merci au grand oracle qu’est le rédacteur de cet article mais désolé, comme le disait l’immense Rédouanne Harjane : tout va trop vite.

Il avait réussi à remettre les Knicks sur la carte de la NBA, il avait même réussi en 2021 à transformer Julius Randle en basketteur. Il avait redonné la joie de vivre à des millions de fans, à une communauté qui avait trop souffert, mais Tom Thibodeau avait aussi ses torts… S’appuyer de manière trop significative sur ses leaders quitte à les griller en fin de saison, un jeu stéréotypé plus près de la baston des années 2000 que du champagne des années 2020, et surtout… dans un monde où ça veut gagner tout et tout de suite, Thibodeau aura eu le malheur de donner trop d’espoir sans pour autant aller au bout des choses. 50 victoires deux saisons de suite et quatre fois les Playoffs en cinq ans, c’était donc insuffisant…

Tom Thibodeau est évidemment critiquable sur de nombreux points, mais faut pas oublier qu’il est l’une des raisons du renouveau des Knicks depuis 2020 :

🔸 5 saisons

🔸 4 en bilan positif

🔸 4 fois en Playoffs

🔸 2 campagnes à 50 victoires

🔸 2 demi de conf

🔸 1 finale de conf https://t.co/iAUzc1jttS

Les Knicks étaient à deux doigts de retourner en finale NBA, 26 ans après, mais ce soir les Knicks n’ont plus de coach. Il disait quoi déjà, Rédouanne Harjane ?