WNBA : Dominique Malonga continue de grappiller des minutes

Il y avait trois matchs cette nuit en WNBA, et si l’Équipe de France a tabassé la Belgique en prépa à l’Euro, dans le même temps Gabby Williams et Dominique Malonga se sont occupées de bouffer quelques Wings. Subtil ça.

Les résultats de la nuit

Indiana Fever – Washington Mystics : 85-76

– Washington Mystics : 85-76 Minnesota Lynx – Phoenix Mercury : 88-65

– Phoenix Mercury : 88-65 Seattle Storm – Dallas Wings : 83-77

Ça n’est toujours pas la folie pour Dominique Malonga en terme de temps de jeu, et cette nuit la n°2 de la dernière Draft a continué son apprentissage, sans se presser. 6 points, 3 rebonds et 1 contre en 11 minutes pour la Dome, pendant que sa coéquipière et compatriote Gabby Williams offrait sa production habituelle avec 18 points, 3 rebonds, 4 passes et 3 steals, face à des Wings de Dallas toujours privées de Paige Bueckers.

Dominique Malonga makin’ it look easy in the paint ✨

DAL-SEA on ESPN | WNBA Commissioner’s Cup presented by @coinbase pic.twitter.com/wHa0lUjYXD

Dans les autres matchs le Fever – privé de Caitlin Clark – a battu Washington alors que le Lynx de Minnesota est toujours invaincu (8-0) après sa victoire facile face au Mercury de Phoenix. Repos ce soir, et demain ce sera au tour de Marine Johannes et Carla Leitee de faire briller la France, alors que Janelle Salaün et Marieme Badiane devraient pour leur part rejoindre prochainement le groupe France en vue de l’Euro !