Alors que certains pensent que les audiences des Finales NBA 2025 seront au plus bas à cause de l’opposition entre Oklahoma City et Indiana (deux petits marchés), celles des Finales de Conférence Est ont cartonné. La preuve avec les chiffres du Game 6 entre Pacers et Knicks.

8,12 millions.

C’est le nombre moyen de téléspectateurs qui étaient devant leur écran – sur la chaîne TNT – pour assister à l’élimination des Knicks à Indiana samedi soir. C’est tout simplement le match le plus regardé de l’ensemble des Playoffs NBA 2025 selon Front Office Sports, devant le Game 4 de Wolves – Lakers au premier tour.

Match à élimination, un gros marché face à une ville passionnée de basket, une rivalité légendaire, le samedi soir… voici les ingrédients du succès.

Game 6 of the Eastern Conference finals between the Pacers and Knicks drew 8.12 million viewers, the most-watched game of the 2025 NBA playoffs.

Playoff ratings are up 3% from last year.https://t.co/OQ09j4GC7z

— Front Office Sports (@FOS) June 3, 2025

C’est une belle manière de boucler la boucle pour la chaîne TNT, qui ne diffusera plus la NBA à partir de la saison prochaine après la nouvelle répartition des droits TV entre ESPN, NBC et Amazon Prime. D’après Front Office Sports, la dernière du show “Inside the NBA” a également cartonné avec 3,5 millions de téléspectateurs (un record).

Au vu de l’affiche OKC – Indiana en Finales NBA 2025, deux petits marchés, il y a des chances que ce Game 6 entre les Pacers et les Knicks reste le match le plus vu de l’intégralité des Playoffs.

Source texte : Front Office Sports

Petite parenthèse mais ça mérite d’être signalé.

On est en train de voir le dernier match NBA sur TNT, et c’est un match commenté par Reggie Miller à Indiana, devant ses Pacers sur le point de battre les Knicks pour aller en Finales NBA.

🥹🥹pic.twitter.com/a1xFJARNHJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 1, 2025