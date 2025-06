Petite alerte météorologique pour Évelyne Dhéliat Rick Carlisle et son groupe. En prévision d’une tempête, l’avion des Indiana Pacers en direction d’Oklahoma City a fait escale à Tulsa, à 172 kilomètres de là. 3h30 de retard à l’arrivée, mais un groupe sain et sauf. Ça paraît être le plus important.

Lors de leur venue à Paris, les Indiana Pacers ont vécu un trajet de bus animé qui a aidé à souder le groupe. Une folle aventure, apparemment, que personne ne raconte mieux que Rick Carlisle lui-même.

Et alors, juste avant les Finales NBA, pour resserrer encore les liens, quoi de mieux qu’un autre trajet compliqué ? D’après des informations rapportées par The Athletic et ESPN, l’avion des Finalistes NBA a du faire escale à Tulsa pour des raisons météorologiques ainsi qu’un manque de carburant.

De nombreux orages ont frappé les alentours d’Oklahoma City au moment du vol et une tornade s’est même déclenché près de l’université dans laquelle Trae Young a fait son cursus. En patientant trois heures et demi à une centaine de kilomètres de là, les Indiana Pacers se sont offerts la possibilité d’arriver sous un ciel bleu et sans encombres.

En plus des joueurs et du coaching-staff, l’avion transportait également tous les employés à temps plein de la franchise. Les propriétaires ont décidé d’offrir à tous la possibilité d’assister aux deux premiers matchs des Finales NBA.

REPORT: The Pacers are flying out their full-time employees for free to Games 1 and 2 in OKC, per @ACwishtv.

Stand-up move from the Pacers organization. 💯 pic.twitter.com/lohO4F4GQ9

— Legion Hoops (@LegionHoops) June 3, 2025

Désormais, ce beau monde est arrivé au centre des États-Unis et les joueurs sont prêts pour le Game 1 de ce jeudi soir.

