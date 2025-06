Les Indiana Pacers sont les clairs outsiders de ces Finales NBA face au Oklahoma City Thunder. Un statut déjà connu et apprécié par Tyrese Haliburton et sa bande contre les Cleveland Cavaliers et à moindre mesure les New York Knicks.

Avant les demi-finales de Conférence entre les Cleveland Cavaliers et les Indiana Pacers, tous les experts d’ESPN avaient parié sur une qualification de la franchise de l’Ohio, et ne nous cachons pas, les Hexperts des TrashTalk également. Pourtant, Rick Carlisle et sa bande ont fait fermer le caquet de tous ces analystes en se défaisant de leurs adversaires en cinq matchs.

À la veille des Finales NBA, ils se retrouvent dans la même situation. Sur le site de Parions Sport en Ligne, la côte du titre du Thunder est à 1,12 pendant que celle des Pacers est à 5,30. Un écart colossal qui dépeint parfaitement la différence de niveau anticipée entre les deux équipes. Tyrese Haliburton en est parfaitement conscient et cela ne le dérange pas, bien au contraire, comme il l’a déclaré sur le compte X de sa franchise.

“Tant que les gars dans notre vestiaire et les gens qui viennent à la salle y croient, alors tout est possible. Nous somme très excités par ce challenge. C’est une très bonne équipe en face de nous. Aucun analyste ou expert ne croit en nous et ce n’est pas grave. Nous préférons cela et ça va être très amusant.”

“No quote, unquote expert or analyst is going to pick us, and that’s okay. We like it better that way.”

Tyrese Haliburton ahead of the NBA Finals. pic.twitter.com/rDcZIuawGL

— Indiana Pacers (@Pacers) June 3, 2025

Avant la série face aux Cavaliers, Indiana s’était défait très facilement de Milwaukee contre qui ils n’étaient que très légèrement favoris. Et en Finale de Conférence, la plupart des pronostics donnaient les Knicks gagnants. Indiana s’est vue imposée cette posture d’outsider depuis le début des Playoffs et ça leur réussit très bien.

Même si le Thunder semble assez largement au-dessus de leurs adversaires avant de commencer ces Finales, ils auraient tord se ne pas s’en méfier. Tyrese Haliburton aime être sous-côté, tout en étant considéré surcôté…

Source texte : Indiana Pacers