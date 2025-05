Rick Carlisle, 10e coach le plus victorieux de l’histoire des Playoffs

Rick Carlisle est en train de réussir un tour de force majeur dans ces Playoffs. Le stratège des Indiana Pacers mène 2-0 en Finales de Conférence et pourrait mener une de ses équipes à une nouvelle bague surprenante après les Dallas Mavericks de 2011. Il est rentré, cette nuit, dans le Top 10 des coachs avec le plus de victoires en Post Season.

Trois choses traînent dans les poches de Rick Carlisle ces derniers jours. Ses pouces détendus, des miettes et Tom Thibodeau. Le coach des Indiana Pacers est en train de mettre une sérieuse option sur les Finales NBA. Une phrase que personne ne pouvait s’imaginer il y a encore un mois.

En s’imposant dans le Game 2 au contre les New York Knicks, l’ancien tacticien des Dallas Mavericks a remporté le 81e match de sa carrière en Playoffs, un total qui le place dans le Top 10 des coachs les plus victorieux au printemps.

Congrats to Rick Carlisle of the @Pacers for moving into 10th on the all-time playoff COACHING WINS list! #NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/k2SLfiVBgY

— NBA (@NBA) May 24, 2025

Même s’il venait à remporter six autres rencontres cette année et donc une nouvelle bague, il ne monterait pas plus haut dans la liste, mais pourtant son nom, dans l’histoire de la NBA, deviendrait encore plus important. Connu pour avoir été à la tête d’une des équipes les plus surprenantes de tous les temps en 2011, il pourrait bien faire (peut-être) encore plus fort avec ces Indiana Pacers 2025.

Au début des Playoffs, la côte du titre des coéquipiers de Tyrese Haliburton, chez Parions Sport en Ligne, était à 75,00. Seuls les Bucks, les Grizzlies, les Pistons, le Heat et le Magic étaient plus hauts. Alors bien sûr le chemin est encore très long, mais quoi qu’il arrive, avec ce run, Rick Carlisle marque encore un petit peu plus les esprits. Il est un des meilleurs coachs offensifs de l’histoire de la balle orange et a réussi à structurer son équipe, de l’autre côté du parquet pour en faire un client plus que sérieux .

Chapeau bas !

Source texte : NBA