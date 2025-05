Draymond Green : “Pascal Siakam me rappelle Boris Diaw”

Pascal Siakam a fait un match 2 sensationnel contre les New York Knicks avec 39 points. Après la rencontre, Draymond Green lui a rendu un bel hommage au cours duquel il a comparé le Camerounais à Boris Diaw. L’ancien capitaine de l’Équipe de France est toujours très respecté en NBA !

Draymond Green parle énormément, et il faut apprendre à trier. Mais ces derniers temps, il n’hésite pas à distribuer leurs fleurs aux joueurs qui le méritent selon lui et après le match 2 de ce vendredi soir entre les New York Knicks et les Indiana Pacers, comment ne pas parler positivement de Pascal Siakam.

39 points, 5 rebonds et 3 passes décisives à 15/23 au tir pour climatiser le Madison Square Garden. Une performance monstrueuses qui a donné des flashbacks au chien de garde des Golden State Warriors sur le plateau de NBA on TNT :

“Pascal Siakam est très dur à défendre. Il me rappelle Boris Diaw. Dès que tu le touches, il t’enroule donc tu ne peux jamais prendre appui sur lui. Je parlais l’autre jour de notre (Golden State) série contre Minnesota et je disais que j’avais perdu ma match-up face à Julius Randle. La seule autre fois où j’ai ressenti la même chose, c’était contre Pascal Siakam quand on a joué Toronto pour le titre (en 2019), il m’a détruit. Et c’est dur de trouver une solution parce qu’il ne répète pas les mêmes actions, tu ne peux pas le contrôler sur un move, ce sont des moves variés et il trouve un moyen de mettre des points. Il est extrêmement dur à défendre.”

Draymond:

“I lost my matchup to Julius Randle. The only other time I really felt like I lost my matchup in a series was against Pascal Siakam (in the Finals). He destroyed me” pic.twitter.com/SLvMXm3So6

— Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) May 24, 2025

Un bel hommage pour Pascal Siakam, Julius Randle et Boris Diaw. Lors des Finales 2019, le Camerounais venait de se révéler et avait tourné à 19,8 points et 7,5 rebonds en Finales avec notamment un Game 1 exemplaire à 32 unités. Six ans plus tard, il semble encore plus fort et prêt à lancer une deuxième équipe sous-évaluée de l’Est vers une potentielle bague.

Pour ce qui est de Babac, cette déclaration prouve une fois de plus que son nom reste extrêmement apprécié dans les couloirs de NBA. Il y a quelques années, Nikola Jokic, le meilleur joueur du monde avait avoué s’être inspiré du Français et cette fois c’est un des meilleurs défenseurs de la planète qui le compare à un des attaquants qui lui donne le plus de problèmes.

Draymond Green on taking parts of his game from players like Boris Diaw, Kurt Thomas, Chuck Hayes, and Dennis Rodman.#NBAFinals presented by @YouTubeTV Media Availability pic.twitter.com/lwNiDaGZeg

— NBA (@NBA) June 12, 2022

En 2022, Draymond Green avait déjà déclaré sa flamme au vainqueur de la Coupe des Landes 2024 en disant l’avoir beaucoup regardé dans sa jeunesse. En 2013, les deux hommes se sont croisés dans une série de Playoffs remportée par les Spurs qui a sans douté contribuée à laisser des souvenirs dans la tête du Défenseur de l’Année 2017 !

