De l’autre côté de l’Atlantique et même non loin du Pacifique, deux petites Françaises commencent à se faire un nom et même un prénom pour l’une des deux. Et si les Valkyries de Golden State étaient renommées les Guerrières de l’État Doré ?

Les résultats de la nuit

Minnesota Lynx – Connecticut Sun : 76-70

– Connecticut Sun : 76-70 Las Vegas Aces – Washington Mystics : 75-72

– Washington Mystics : 75-72 Los Angeles Sparks – Golden State Valkyries : 73-82

: 73-82 Seattle Storm – Phoenix Mercury : 77-70

Quatre matchs de WNBA hier soir, et avant de mettre le focus sur nos deux stars de la nuit, petit tour des parquets. Quatrième victoire en quatre matchs pour le Lynx, face au Sun de Rachid Meziane, qui n’a toujours pas gagné en WNBA. Napheese Collier a encore été intraitable avec 33 points et 11 rebonds. Victoire également des Aces de Las Vegas face à Washington, avec 25 points de Jackie Young et un 25/12/5/2/3 de la reine A’Ja Wilson. Enfin, le Storm de Seattle a battu Phoenix grâce à un gros match de Nneka Ogumwike et Skyla Diggins. Gabby Williams a scoré 11 points et Dominique Malonga continue de ramasser les miettes en ce début de saison avec seulement 5 minutes en sortie de banc.

Mais la grosse actu ce matin entre Bretagne et Provence, c’est évidemment la perf superbe des deux Françaises des Valkyries de Golden State, Janelle Salaün et Carla Leite.

CARLA LEITE EST ELLE. pic.twitter.com/E3w3Dn3LYQ

— Golden State Valkyries (@valkyries) May 24, 2025

Opposées aux Sparks de Los Angeles, Janelle et Carla ont été les deux meilleures joueuses de Golden State. Les premiers points pour la soeur de Tidjane, comme lors du premier match, un deuxième quart-temps phénoménal de Carla, et globalement un impact énorme et même du jeu à deux entre les anciennes joueuses de Schio et Villeneuve. Et si on vous dit que Janelle a fait la célébration “too small” sur l’un de ses tirs et sous les yeux de… Kevin Durant, vous nous demanderez sans doute ce qui peut nous retenir d’aller habiter à côté de leur salle dans les cinq prochains mois.

18 points et 8 rebonds pour Janelle Salaün, à 4/8 du parking. 19 points et 3 passes pour Carla Leite, à 7/10 au tir dont 2/2 de la classe d’anglais. Si les Valkyries de Golden State sont une toute nouvelle franchise, les deux tricolores, elles, ne sont pas nées de la dernière pluie alors vivement la suite, vraiment.

Le programme de ce soir