Quel coach pour remplacer Tom Thibodeau aux Knicks ?

À peine Tom Thibodeau viré, les rumeurs sur son successeur s’enchaînent. Si certains se déclarent candidats au poste, comme Metta World Peace, d’autres (plus sérieux) semblent envisagés, même si Marc Stein précise qu’aucun plan n’a été dessiné par le board des Knicks.

Malgré une Finale de Conférence surprise, Tom Thibodeau a été poussé à la porte par le Front Office des New York Knicks. Ses défauts, connus de tous, ont fini par avoir raison de sa stabilité dans la ville qui ne dort jamais. Et si aucun coach ne semble en pole position pour le remplacer, certains noms ont commencé à circuler.

Marc Stein, un des journalistes les mieux informés de NBA a sorti quatre premières cibles du chapeau : Ime Udoka, Jason Kidd, Johnnie Bryant et Jay Wright. Le problème, c’est que les deux premiers nommés sont déjà sur un banc, le troisième est finaliste pour le poste aux Suns et le dernier est, selon plusieurs échos, fan de son travail à la télévision. Autant dire que les Knicks se comportent comme un séducteur toxique : seulement intéressé par ceux qu’ils ne peuvent pas facilement avoir.

Tout ça alors qu’un autre coach leur fait les yeux doux. Depuis l’annonce de licenciement de Tom Thibodeau, Metta World Peace a envoyé des dizaines de tweets pour faire sa campagne sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas offrir le job à un enfant de la ville ? (Pour des milliers de raisons).

Exactly. #since1999

Not only fan, not only a real nyc street kid, but an nyc winner. You see how they setting the narrative. We don’t agree. We ready to go baby.

NYC – we got a full 360 degree history. Deeper than all that. It’s time. NYC https://t.co/NEndPp3pun

Plus sérieusement, il y a des très bons entraîneurs qui n’ont pas d’obligations en ce moment. Les solutions les plus “faciles et évidentes” seraient de faire appel à un Mike, que ce soit Malone, Budenholzer ou Brown. Trois personnages avec de la poigne, du charisme et de l’expérience. À New York, il faut au moins les trois. Un Taylor Jenkins, fraîchement débarqué de Memphis remplit aussi quelques critères.

Sur le Pat McAfee Show, Shams Charania a évoqué les qualités recherchés par le Board des Knicks pour le futur coach :

“Un gars qui ferait davantage confiance à son banc. Un gars qui serait peut-être un peu plus flexible sur ses principes.”

@ShamsCharania told @PatMcAfeeShow about what type of coach the Knicks might be looking for

"A guy that might trust his bench more. A guy that might be a little bit more lenient based on his principles."

Comprenez, l’inverse de Tom Thibodeau.

Source texte : Shams Charania, Marc Stein, Metta World Peace