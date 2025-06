Dernier match de prépa pour les Bleues en vue de l’EuroBasket, ce soir à 21h, toujours face à la Belgique. Hier les Françaises n’ont pas fait dans la dentelle avec un écart de 49 points, ça ne rigole PAS DU TOUT chez les vice-championnes olympiques.

Le public de Brest a eu un peu de mal à y croire, mais hier la France a bel et bien ta-bas-sé la Belgique avec une victoire de 49 points. Certes, les Belges évoluaient sans leurs deux J, Allemand et Vanloo, pas encore rapatriées de WNBA, mais les championnes d’Europe en titre présentaient tout de même un roster sérieux avec notamment la boss Emma Meeseman dans la raquette. Oui mais voilà, depuis une vingtaine de mois les filles de Toupane ont accédé à un rang supérieur, et hier la différence de niveau s’est salement faite sentir. Écart très rapide, douze joueuses qui rentrent et qui scorent, Leila Lacan en leader offensive pour son retour en sélection, Marine Fauthoux qui rentre pour pilonner du parking, et des Belges complètement dépassées.

France – Belgique, épisode 2, c’est aujourd’hui ! 💪

🆚🇧🇪 Belgique

⏰ Mercredi 4 juin à 21h00

📺 @lachainelequipe #PassionnémentBleu | #FRABEL pic.twitter.com/iNQaCdvjNL

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) June 4, 2025



Ce soir le public brestois aura droit à l’acte 2, et ô bonheur, on aura droit nous aussi à ce match puisqu’il sera retransmis sur la chaine l’Équipe à 21h. Une dernière occasion de tester les automatismes qui semblent tout de même bien présents, avant d’intégrer au groupe Janelle Salaün et Marieme Badiane puis de dire au revoir à quatre joueuses pour partir en Grèce. On y est, ça se rapproche, avec comme objectif évident le titre de championnes d’Europe le 28 juin prochain, ce serait le premier depuis 2009 et la naissance des Braqueuses.