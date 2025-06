Les Knicks doivent… 30 millions de dollars à Tom Thibodeau

Tom Thibodeau s’est fait virer par les New York Knicks malgré un nouveau contrat de 30 millions de dollars sur trois ans qui devait commencer la saison prochaine. Comme la franchise de la Big Apple a choisi de ne pas le laisser l’honorer, ils vont devoir verser ce montant sur le compte du tacticien. Il y a des bonus de départ plus agréables que d’autres.

Souvent, les optimistes affirment qu’il faut voir le verre à moitié plein. Une chose bien plus facile à faire lorsqu’on est un coach viré en NBA. Ces derniers repartent toujours avec, en poche, le reste du contrat qui leur était dû. S’ils ont la chance de retrouver un poste par la suite, c’est une opération qui est extrêmement positive pour le compte en banque.

Tom Thibodeau a réussi l’exploit de se faire virer avant même de commencer son nouveau deal. Au lieu de prendre 30 millions en travaillant sur les trois prochaines années, le fan de l’émission “48 minutes inside” va voir cette somme arriver en un virement dans les jours à venir. Alors oui, la sécurité de l’emploi n’est pas géniale, mais la sécurité financière en revanche…

Tom Thibodeau signed a three-year, $30M extension through the 2027-28 season.

The Knicks fired him before it even kicked in 😳 pic.twitter.com/JRTWsDjRdo

— Yahoo Sports (@YahooSports) June 3, 2025

Même si l’ancien entraîneur des Chicago Bulls s’est “bien débrouillé”, il n’est pas encore le maître en la matière. Monty Williams, lorsqu’il a été débarqué par les Detroit Pistons, a encaissé 65 millions de dollars. Sachant que sa première saison dans le Michigan, en 2023-24, il avait touché près de 14 millions alors que son équipe n’avait remporté que 14 matchs. 78,5 patates pour 14 pauvres victoires, c’est inégalable.

Tom Thibodeau jouit d’une forte réputation dans la Grande Ligue, parfois excellente, parfois très mauvaise. Il y a fort à parier que ces 30 millions ne soient pas les derniers encaissés grâce à son travail en NBA. Dans quel franchise le voyez-vous rebondir dans les années à venir ?

Source texte : Yahoo Sports