Détenteur des picks 15 et 24, le Thunder pourrait proposer un package le soir de la Draft 2025 pour obtenir un choix mieux placé. Que nous réserve Sam Presti cette fois-ci ?

Le Thunder a beau jouer les Finales NBA, dans les bureaux de la franchise on se prépare lentement mais sûrement pour la Draft NBA à la fin du mois. Une fois de plus, OKC aura les poches pleines avec les picks 15 et 24 au premier tour et le 44 au second tour.

Selon Jake Fisher, le Thunder pourrait néanmoins bouger ses pions le soir de la Draft, afin d’obtenir un choix mieux placé. Le scénario serait ainsi de faire un package avec les deals 15 et 24 pour se rapprocher du Top 10. Si c’est le cas, on imagine que Presti a probablement un profil spécifique en tête. Pourquoi pas Noa Essengue ? Le Français est attendu dans le Top 15 et on sait que Sam Presti apprécie les joueurs internationaux.

OKC devra néanmoins gérer ses effectifs puisque la franchise a déjà 15 joueurs sous contrat pour la saison prochaine. Le Thunder pourrait ainsi refuser la team option d’Ajay Mitchell pour laisser une place au talent sélectionné. Outre un nouveau rookie de la cuvée 2025, l’équipe d’OKC verra aussi les premiers pas de Nikola Topic la saison prochaine, lui qui se remet tout juste d’une grave blessure au genou. De quoi renforcer encore un peu plus un effectif qui marche déjà sur la NBA.

Source texte : Jake Fisher