Après une saison réussie, les Pistons veulent confirmer l’an prochain. La franchise du Michigan souhaiterait pour cela attirer un nouvel intérieur. Les noms de Myles Turner, Santi Aldama et Naz Reid ont été évoqués.

De retour parmi les meilleures équipes de la Conférence Est cette saison (6ème), les Pistons comptent bien prouver que leur exercice 2024-25 n’est pas qu’une histoire d’un an. Detroit compte ainsi renforcer son groupe pour viser encore plus haut la saison prochaine.

Selon les infos de Jake Fisher et Marc Stein, les protégés des Bad Boys souhaitent mettre la main sur un intérieur de qualité à l’intersaison et ils pourraient libérer une enveloppe de 17 millions de dollars pour faire signer un joueur. Les insiders avancent trois noms : Myles Turner, Santi Aldama et Naz Reid.

Le premier semble le plus difficile à atteindre malgré son statut d’agent libre à venir. En Finales NBA avec les Pacers, Turner est comme un poisson dans l’eau à Indiana et il se murmure que sa franchise est prête à payer la luxury tax pour le conserver.

Naz Reid est lui aussi bientôt libre et son futur à Minnesota demeure incertain. Le joueur dispose d’une player option à hauteur de 15 millions de dollars mais il pourrait décider de ne pas l’utiliser pour aller chercher un deal plus long et plus rémunérateur sur le marché.

Enfin, Santi Aldama est un cas un peu différent puisqu’il est lui agent-libre restreint, ce qui signifie que les Grizzlies peuvent s’aligner sur toutes les offres extérieures. Avec la prolongation XXL à venir de Jaren Jackson Jr., Memphis pourrait néanmoins être obligé de faire des choix cet été, pour ne pas faire exploser ses comptes.

