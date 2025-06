Devin Booker, bientôt un nouveau contrat chez les Suns ?

Si les Suns ont prévu de réaliser un gros ménage au sein de leur effectif cet été, Devin Booker est lui toujours vu comme la pierre centrale du projet à Phoenix. L’arrière, déjà sous contrat jusqu’en 2028, pourrait prolonger pour deux années supplémentaires.

Après une saison 2024-25 désastreuse, les Suns vont réaliser un grand chamboulement cet été. Sur le banc, Mike Budenholzer a déjà été renvoyé et remplacé par Jordan Ott. Au sein de l’effectif aussi il y aura du mouvement. Kevin Durant est déjà annoncé sur le départ, reste plus qu’à savoir vers où et contre quoi. Phoenix ne dira sans doute pas non si une autre équipe tente de récupérer Bradley Beal, mais la cote du guard est bien basse.

Pour Devin Booker par contre, la porte est bien fermée. Si le projet Big 3 n’a pas fonctionné, les Suns veulent reconstruire leur effectif autour de leur arrière star, qui a été consulté dans le choix du nouveau coach. Drafté par la franchise en 2015, Devin Booker vient de fêter sa première décennie dans l’Arizona. Et vu les plans de la direction, il se pourrait bien qu’il aille en réaliser une autre dans l’état des cactus.

Selon les informations de Marc Stein, Phoenix envisage en effet de proposer un nouveau deal à son joueur. Déjà sous contrat jusqu’en 2028, Booker pourrait ainsi rempiler pour deux années supplémentaires, moyennant un chèque de 150 millions de dollars. Ce serait le plus haut salaire à l’année dans l’histoire de la NBA ! De quoi verrouiller le joueur sur la durée.

Alors qu’il fêtera ses 29 ans en octobre, Booker pourrait ainsi vivre tout son prime sous le maillot de sa franchise de toujours, le nouveau contrat l’emmenant jusqu’à ses (presque) 34 ans.

Cette saison, Devin Booker tournait à 25,6 points, 7,1 passes et 4,1 rebonds de moyenne.

Source texte : Marc Stein