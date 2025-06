Depuis février, Victor Wembanyama n’a pas joué en NBA du fait de sa thrombose veineuse. Il profite aujourd’hui de la fin de saison des Spurs pour se ressourcer en Chine dans un temple Shaolin et faire une retraite spirituelle !

Wemby a d’abord visité la Grande Muraille de Chine pendant ses vacances avant d’être aperçu au temple de Zhengzhou, avec le crâne fraîchement rasé et dans une robe de moine. L’Alien prévoit de rester 10 jours sur place pour être en immersion totale dans cette culture et aurait même annulé/reporté ses déplacements prévus pour être tranquille à 100% dans cette expérience, loin du strass et des paillettes de la NBA, pour se concentrer pleinement sur cette retraite spirituelle.

Victor Wembanyama, également féru d’arts martiaux, est venu ici pour le kung-fu, très réputé dans ce temple, mais aussi la méditation, la respiration profonde, et également pour déguster la cuisine locale, le tout en silence. Il a d’ailleurs été accueilli par les Moines Shaolin, non pas comme une star mondiale de la NBA, mais comme un élève comme les autres, humble et désireux d’en apprendre plus sur cette partie de la culture Chinoise, mais aussi de développer encore plus son mental, sa discipline et sa maîtrise de soi.

Après avoir joué aux échecs dans les rues de New York, puis au football au Costa-Rica, Victor Wembanyama continue d’accomplir les quêtes annexes de la vie et d’étancher sa soif d’en apprendre plus sur le monde qui l’entoure. Possible également que Rudy Gobert, resté dans le noir 67 heures après son élimination en Playoffs la saison dernière, ait inspiré le pivot des Spurs dans cette quête de paix intérieure. En tout cas, personne n’est prêt pour “Shaolin Wemby” qui tournera à 12 contres de moyenne et dunkera depuis la ligne des 3 points dès la reprise (bon ok peut-être pas).

Source texte : Yahoo! Sports