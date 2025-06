Les Mavs invitent Cooper Flagg (et personne d’autre) pour un workout le 17 juin

Attendu par tous comme le premier choix de la Draft 2025, Cooper Flagg aurait prévu de réaliser un workout avec les Dallas Mavericks le 17 juin. Sûrs de leur choix, ces derniers n’ont d’ailleurs pas prévu de faire passer des tests à d’autres joueurs.

Si les fans des Mavs avaient encore quelques doutes, voilà qui devrait les rassurer pleinement. Entre les Dallas Mavericks et Cooper Flagg, c’est une histoire qui est prête à se lancer. Détenteurs du premier choix de la Draft 2025, les Texans ont d’abord nié toute envie de transférer le pick pour aller chercher une star. Autre élément important, les Mavs ne comptent rencontrer que Cooper Flagg en amont de la Draft.

Ace Bailey, Dylan Harper et les autres de la promo ne seront visiblement pas invités à passer des tests, à l’inverse de Flagg. Le workout en question devrait avoir lieu le 17 juin selon Shams Charania d’ESPN.

Cooper Flagg plans to have a private visit with the Mavericks in Dallas on June 17, sources tell ESPN. One week after his first official Mavs visit, Flagg is set to be Dallas’ No. 1 pick in the NBA draft on June 25. pic.twitter.com/hznGD60Kch

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 8, 2025

De quoi mettre fin à tout suspense dans la course au numéro 1 de Draft. Dallas a déjà son chouchou et hormis tremblement de terre immense, Cooper Flagg sera le premier rookie à serrer la main d’Adam Silver le 25 juin prochain.

Source texte : ESPN