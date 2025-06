Dans trois grosses semaines, la Draft NBA 2025 aura lieu du côté du Barclays Center de Brooklyn. Et évidemment, qui dit Draft NBA dit profil de draft. Sur les quatre semaines à venir, on vous présentera un par un les principaux prospects qui seront très probablement choisis au premier tour lors de la grande cérémonie. Au menu aujourd’hui ? Cooper Flagg, le futur numéro 1 !

Son profil en un coup d’œil

Âge : 18 ans, comme LeBron à son arrivée en NBA

18 ans, comme LeBron à son arrivée en NBA Poste : ailier

ailier Équipe : Duke

Duke Taille : 2m06

2m06 Poids : 100 kilos

100 kilos Envergure : 2m13

2m13 Statistiques 2024-25 : 19,2 points à 48,1% au tir (38,5% à 3-points), 7,5 rebonds, 4,2 passes, 1,4 interception et 1,4 contre (30,6 minutes de moyenne en 37 matchs)

19,2 points à 48,1% au tir (38,5% à 3-points), 7,5 rebonds, 4,2 passes, 1,4 interception et 1,4 contre (30,6 minutes de moyenne en 37 matchs) Comparaison NBA : un Scottie Pippen des temps modernes ?

un Scottie Pippen des temps modernes ? Prévision TrashTalk : 1er choix

Son parcours

Le parcours de Cooper Flagg est assez linéaire. Partout où il est passé, il a tout défoncé.

Originaire de Newport dans le Maine, celui qui grandit en tant que grand fan des Celtics de Jayson Tatum gravit rapidement les échelons les uns après les autres. Trop fort pour rester dans son (petit) État d’origine, Flagg prend la direction de la Floride dès la fin de sa première année de lycée. Direction la Montverde Academy, une véritable usine à talents où sont passés des joueurs comme Cade Cunningham, Joel Embiid, Ben Simmons et plein d’autres.

En 2022, alors qu’il n’a même pas encore 16 ans, Cooper Flagg arrive déjà sur les radars NBA et par la même occasion sur le nôtre. La jeune pépite se transforme en phénomène quand il guide les U17 de Team USA vers un titre de Champion du Monde. De quoi décrocher le prestigieux trophée de basketteur masculin de l’année aux États-Unis. Jamais un joueur aussi jeune n’avait remporté cet award.

Ensuite, Coop’ poursuit son ascension de façon spectaculaire au lycée. Il survole notamment le tournoi Peach Jam à l’été 2023 sans oublier d’enflammer Rucker Park. Plus fort, plus puissant, plus athlétique, plus… tout que les jeunes de son âge, Flagg saute une classe pour faire partie de la cuvée de recrutement 2024, et ouvrir la porte à une arrivée en NBA dès 2025 à seulement 18 ans. Comme un certain LeBron James en son temps.

Élu meilleur lycéen de l’année en 2024, et logiquement sélectionné pour tous les All-Star Games de niveau lycée (McDonald’s All-American Game, Jordan Brand Classic, Nike Hoop Summit), Cooper Flagg voit les plus belles portes s’ouvrir devant lui. Les plus prestigieuses universités lui courent après, et c’est finalement à Duke qu’il décide de poursuivre son chemin.

Bonus : il gagne carrément un ticket pour participer à la préparation des Avengers de Team USA en vue des Jeux Olympiques 2024. Préparation durant laquelle il va impressionner tout le monde, dont un certain Kevin Durant s’il vous plaît.

“C’est déjà un sacré joueur. Et il ne peut que progresser avec plus d’expérience. Il a 17 ans et joue presque comme un ancien. Il ne laisse transparaître aucune émotion. Il va sur le terrain, fait son job. C’est toujours bon signe.” – KD

Lors de sa première et seule saison universitaire, en 2024-25, Flagg répond à toutes les attentes placées en lui, confirmant ainsi son statut de numéro 1 indiscutable en vue de la Draft 2025. Il réalise plusieurs performances historiques avec Duke, il rafle quasiment toutes les récompenses individuelles, jusqu’à être nommé Joueur Universitaire de l’Année en tant que freshman. Un exploit réalisé par seulement trois autres joueurs : Kevin Durant, Anthony Davis et Zion Williamson. Cela vous place un (jeune) homme.

Seule petite ombre au tableau : Cooper Flagg n’a pas réussi à porter Duke vers le titre suprême en March Madness. D’abord victime d’une blessure à la cheville mi-mars, Flagg est revenu très fort mais a échoué avec les siens au stade du Final Four. Une défaite cruelle contre Houston, avec une fin de match difficile à avaler pour le phénomène, mais qui ne remet pas du tout en question le statut du bonhomme.

Ses points forts

Potentiel défensif +++

Polyvalence / all-around game / playmaking

Physique NBA

Débauche d’énergie constante

Mentalité / maturité

Les prospects de 18 ans qui débarquent en NBA en étant déjà assez matures physiquement ne sont pas nombreux, mais Cooper Flagg arrive avec un corps destiné au plus haut niveau : 2m06 pour un peu plus de 100 kilos, ce sont typiquement les mesures d’un ailier moderne, même si Coop peut encore se développer.

Son physique associé à une débauche d’énergie constante fait de Flagg un joueur capable de peser fort des deux côtés du terrain, du début à la fin d’un match. Son activité est exceptionnelle : il peut très bien lâcher un énorme contre ou une interception sur une séquence défensive, avant de finir avec un gros tomar en transition (où il est redoutable). Jetez un œil à ça :

L’activité de Cooper Flagg est sublimée par une superbe polyvalence et surtout un très gros potentiel défensif.

Avec 1,4 contre et 1,4 interception en moyenne à l’université, Flagg a fait très bon usage de son envergure (2m13). Coop est le genre de prospect qui a la capacité de défendre efficacement sur plusieurs postes, certains le voient carrément comme un défenseur “générationnel” à l’avenir. Il est un ailier imposant, il n’a peur d’aucun challenge en un-contre-un et est surtout redoutable en aide.

“Il faut attendre un ou deux ans en NBA pour voir le vrai potentiel défensif d’un joueur. Mais je pense qu’il peut être dans la même catégorie qu’un Amen Thompson, un gars qui est potentiellement un défenseur All-NBA.” – Tim Legler, expert d’ESPN

Nico “Defense wins championship” Harrison – le manager des Mavs – se frotte déjà les mains (voir plus bas).

La polyvalence de Cooper Flagg n’est pas que défensive. C’est un vrai all-around player. Présence et activité au rebond ? Check. Capacité à bien faire jouer ses coéquipiers grâce à ses qualités de playmaker ? Double Check. Le scoring ? Quasiment 20 points de moyenne à l’université avec une belle efficacité (48%, 38% à 3-points, 84% aux lancers-francs). Bref, Flagg coche les cases les unes après les autres.

Cerise sur le gâteau : le phénomène formé à Duke possède une mentalité qui a de quoi ravir ses futurs coachs/dirigeants. C’est un énorme talent individuel, mais c’est avant tout un joueur d’équipe. Il a des qualités innées, mais c’est surtout un gros bosseur. Il a une hype énorme autour de lui, mais il garde la tête froide.

Vous l’avez compris : Cooper Flagg a tout pour lui. Ou presque…

Ses points faibles

Peut-il devenir un top/go-to scoreur (création pour lui-même) ?

Très bon athlète mais ne possède pas une explosivité “élite” (finition)

Handle et shoot extérieur à travailler

Cooper Flagg est un prospect tellement complet et excitant que “ses points faibles” sont plutôt des questionnements concernant son plafond.

Quand il est arrivé à Duke en tant que freshman, on attendait de voir comment il allait se développer d’un point de vue offensif, tout particulièrement au niveau du scoring. Des interrogations légitimes pour un tout jeune joueur encore perfectible balle en main. Interrogations qui ont pris du poids en début de saison universitaire, quand Flagg a montré certaines limites dans le clutch.

Néanmoins, au fur et à mesure que la saison NCAA avançait, Cooper Flagg a progressé à vitesse grand V dans ce secteur. En plus de son all-around game exceptionnel, et de pouvoir évoluer efficacement “off-ball” (catch-and-shoot, cuts, poseur d’écran, short roll sur pick-and-roll…), Flagg a montré qu’il avait les skills nécessaires pour être un créateur pour lui-même, et un go-to-scorer quand c’est nécessaire. De quoi anéantir les quelques doutes concernant son statut de meilleur prospect de sa classe de draft.

Reste à voir désormais si tout cela peut se traduire en NBA.

Cooper Flagg a une marge de progression au niveau du handle et de son shoot extérieur, malgré ses bons pourcentages à l’université. On verra aussi s’il est capable – au plus haut niveau – de battre son défenseur en un-contre-un pour lâcher de gros posters, face à des défenseurs NBA plus rapides et beaucoup plus athlétiques qu’à l’université.

Ce qui va faire la différence

Le développement de son jeu balle en main

Dans la lignée de la partie précédente, c’est vraiment l’évolution de Cooper Flagg en tant que ball-handler / scoreur qui va déterminer quel type de joueur il sera en NBA.

S’il poursuit sa belle progression entrevue à l’université, Cooper Flagg peut à terme devenir l’option offensive numéro 1 d’une équipe, en plus de son superbe potentiel défensif et de son jeu all-round. En résumé : il peut être l’un des meilleurs two-way players de la NBA, la pièce maîtresse d’une équipe.

Dans le cas inverse où il atteint un certain plafond en matière de création offensive, Cooper Flagg va plutôt prendre le costume d’option numéro 2 ++, à côté d’un top scoreur. Un rôle dans lequel il pourrait particulièrement briller grâce à sa polyvalence des deux côtés du terrain, et sa capacité à être un connecteur pour son équipe.

Chez les Blue Devils de Duke, Cooper Flagg a prouvé qu’il pouvait assumer plusieurs rôles, lui qui était entouré d’autres prospects NBA. Plusieurs rôles, jusqu’à devenir LA pierre angulaire du célèbre programme universitaire. Peut-il faire pareil au plus haut niveau ?

Projection NBA

On ne va pas s’éterniser sur cette partie car on sait tous ce qui va se passer le soir du 25 juin prochain : “With the first pick in the 2025 NBA Draft, the Dallas Mavericks select Cooper Flagg, from Duke University”.

La seule incertitude qu’on pouvait avoir, c’est concernant le scénario d’un transfert de ce premier choix pour permettre aux Mavs de récupérer une superstar, genre Giannis Antetokounmpo. Mais les Mavs ont rapidement annoncé qu’il comptait sélectionner Cooper Flagg et le garder dans leur fameux projet “win now”.

Donc sauf transfert totalement inattendu de la part de Nico Harrison (il est capable…) le soir de la Draft, Flagg portera les couleurs de Dallas aux côtés d’Anthony Davis, Kyrie Irving et Cie.

ESPN l’annonce en 1re position (Dallas Mavericks).

Bleacher Report l’annonce en 1re position (Dallas Mavericks).

The Ringer l’annonce en 1re position (Dallas Mavericks).

NBA.com l’annonce en 1re position (Dallas Mavericks).

The Athletic l’annonce en 1re position (Dallas Mavericks).

