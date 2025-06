LeBron James est en vacances depuis plus d’un mois mais il garde évidemment un œil attentif sur les Playoffs NBA. Et il est hyper excité par l’affiche Oklahoma City Thunder – Indiana Pacers.

Peut-être que certains ne sont pas hypés par l’opposition entre les petits marchés que sont Oklahoma City et Indiana, mais le King ne fait pas partie de ceux-là.

Dans le dernier épisode de son podcast Mind the Game, en duo avec Steve Nash, LeBron a partagé son excitation par rapport aux Finales NBA 2025. Entre la défense historique d’Oklahoma City, le rythme de jeu très élevé et l’efficacité élite des Pacers en attaque, il y a une confrontation “force contre force” qui promet de faire de grosses étincelles à partir de ce jeudi.

Et visiblement, James a déjà préparé le popcorn.

“Anthony Edwards l’a dit, la défense du Thunder, c’est comme 15 marionnettes sur un fil. Cela signifie que tous les joueurs sont connectés en défense. Chaque joueur bouge en fonction de l’autre. Cela commence dans le périmètre – Jalen Williams, Lu Dort, Shai – et puis ils ont deux intérieurs athlétiques, avec Hartenstein et Holmgren. […] Ils ont un système en place mais ça aide d’avoir autant de qualités athlétiques et un tel personnel, surtout avec les gars qui sortent du banc : Alex Caruso, Cason Wallace, Aaron Wiggins. Avec ces gars-là, le Thunder ne baisse jamais le pied en défense. Je suis très intrigué de voir la match-up entre l’attaque à la fois chaotique et contrôlée des Pacers, leur pace & space, leur côté imprévisible, et la mentalité défensive du Thunder, avec ces 15 marionnettes sur un fil. C’est l’opposition parfaite.” – LeBron

Une opposition parfaite, qui basculera – selon LeBron James – en faveur de l’équipe qui va remporter la bataille des possessions.

On sait que le Thunder est meilleur que n’importe qui pour forcer des pertes de balle (16,3 turnovers provoqués en moyenne), mais l’attaque guidée par Tyrese Haliburton prend vraiment soin du ballon (seulement 12,2 pertes de balle par match) malgré un style de jeu très risqué.

Alors, quelle force prendra le dessus sur celle d’en face ?

Source texte : Mind the Game

The league’s best offense meets the league’s best defense. Who’s bringing it home?

A new episode previewing The NBA Finals is out now. Watch on our YouTube, @primevideo or listen wherever you get your podcasts: https://t.co/d4w7TipatH pic.twitter.com/DivNTfYux3

— Mind the Game (@mindthegamepod) June 4, 2025