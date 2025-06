Petite pause avant le début des Finales NBA, l’occasion de commencer à vous parler de ceux qui façonneront le futur de la Grande Ligue. L’exercice est simple, chaque jour, un nouveau profil de Draft sur un top prospect histoire de mettre tout le monde à la page, et aujourd’hui, on s’attaque à Khaman Maluach, l’homme qui était le pivot de Cooper Flagg cette année à Duke.

Son profil en un coup d’oeil

Âge : 18 ans (19 en septembre)

: 18 ans (19 en septembre) Poste : Pivot

: Pivot Équipe : Duke, NCAA

: Duke, NCAA Taille : 2m18

: 2m18 Poids : 113 kilos

: 113 kilos Envergure : 2m29

: 2m29 Statistiques 2024-25 : 8,6 points, 6,6 rebonds, 0,5 passe décisive, 0,2 interception, 1,3 contre à 71,2% au tir, 25% à 3-points et 76,6% aux lancers francs en 21,3 minutes par match (39 rencontres)

: 8,6 points, 6,6 rebonds, 0,5 passe décisive, 0,2 interception, 1,3 contre à 71,2% au tir, 25% à 3-points et 76,6% aux lancers francs en 21,3 minutes par match (39 rencontres) Comparaison NBA : Rudy Gobert, DeAndre Jordan, Jakob Poeltl, Ivica Zubac

: Rudy Gobert, DeAndre Jordan, Jakob Poeltl, Ivica Zubac Prévision TrashTalk : pick 9 à 14 de la Draft 2025

Son parcours

Bien loin de ces prospects dont on voit des mixtapes dès leurs 10 ans, l’histoire de Khaman Maluach avec la balle orange doit beaucoup au hasard. Alors âgé de 13 ans, il se baladait en Ouganda, là où il a grandi, un cycliste passe à côté de lui et lui suggère de se mettre au basket vu sa taille. Voilà la graine qui a poussé Maluach à participer à un camp organisé par Luol Deng, puis à intégrer la NBA Academy Africa au Sénégal, avant de jouer quelques saisons en BAL (Basketball Africa League) et de finalement intégrer l’année dernière le programme de Duke, en tant que troisième meilleur prospect de la Draft 2025.

Dernier rempart d’une des meilleures défenses NCAA, Maluach s’est imposé comme une ancre défensive tout au long de la saison de Duke. Un apport qui ne se voit pas forcément dans ses statistiques, tant le natif du Soudan du Sud a fait de la dissuasion son arme principale. Avec sa mobilité remarquable pour sa taille, il est également capable de switcher sur des plus petits joueurs. Malgré quelques lacunes de placement ou de playmaking offensif (logique pour un gamin qui n’a que 5 ans de basket derrière lui), il sera l’une des pièces majeures du run des Blue Devils jusqu’au Final Four.

Ses points forts

Phénomène physique

Efficace proche du panier

Expérience internationale

Ce qui frappe au premier coup d’œil avec Khaman Maluach, c’est bien évidemment son physique ultra impressionnant. 2m18 pour 113 kilos, des bras plus longs que la carrière de LeBron James, 2m92 quand il les lève. Il y a de quoi effrayer de l’attaquant adverse, et c’est exactement ce qui s’est passé cette saison. Au-delà de ses 1,3 contre de moyenne en 21 minutes par match qui sont déjà une performance en soi, Maluach est surtout une force dissuasive immense dans la raquette, poussant souvent ses assaillants vers des tirs compliqués, ou même vers un simple repli. Mais son physique, c’est aussi une mobilité impressionnante pour sa taille. Attention, il ne sera pas capable de défendre De’Aaron Fox lancé à pleine vitesse, mais sur des guards un peu plus lents, ça peut largement faire le taf.

Une taille et un physique avantageux qui l’aide aussi de l’autre côté du terrain, quand il faut finir proche du panier. Préparez-vous au florilège de stats qui va suivre, mais on vous jure que c’est impressionnant. Au-dessus de 70% au tir global, 75,6% à deux points, et on atteint des sommets avec un magnifique 88,9% sur les layups, dunks et claquettes. Khaman Maluach est un sniper à l’intérieur. Ce qui se trouve être une aubaine pour ses coéquipiers, notamment sur pick and roll où cette année, le pivot inscrivait 1,76 point par possession lorsqu’il était l’homme qui roulait vers le cercle.

Truly believe Khaman Maluach has the ability to dominate the paint on both ends of the floor. Unreal physical tools with a nice blend of mobility and hip movements.

An obvious lob threat at all times, but also has great touch inside the paint on hooks or push shots. Defensively… pic.twitter.com/M8dF3lGiJ2

— Global Scouting (@GlobalScouting_) May 20, 2025

Le constat est tout aussi impressionnant sur les coupes, où cette fois il inscrit 1,49 point par possession mais fait partie du 95ème percentile de toute la compétition, excellent rendement tout ça. On rajoute à ça une domination au rebond offensif (2,8 par match cette saison) et une gestuelle de shoot pas horrible (76% aux lancers) qui pourrait se développer dans le futur même s’il reste du travail et voilà ce qui fait la force offensive du Blue Devil : son efficacité.

Avec son parcours atypique, le Sud-Soudanais a également un atout que les autres n’ont pas, et ce malgré son très jeune âge : une expérience professionnelle et internationale. Plusieurs saisons en BAL, durant lesquelles il a dominé la ligue au rebond et au contre. Mais aussi une Coupe du Monde avec son pays en 2023 alors qu’il n’avait que 16 ans, et les JO de Paris 2024 l’été dernier. Malgré un rôle assez limité, ce genre d’expérience ne peut qu’être bénéfique pour un joueur aussi jeune.

Quick reminder that THIS is Duke’s STARTING CENTER 😳

7’2 Khaman Maluach is only 17, giving buckets to team USA 👀 pic.twitter.com/dw8QUanJrS

— 6thBanner (@6thhBanner) August 5, 2024

Ses points faibles

Playmaking et vision de jeu

Placement offensif et défensif

Trop de fautes

De l’autre côté du spectre, Khaman Maluach a également une énorme marge de progression sur différents aspects, à commencer par son playmaking. Disons qu’on est loin, mais alors très loin d’un profil d’intérieur à la Jokic, Sengun ou Sabonis. Maluach a plutôt tendance à être radical sur ses décisions, sans vraiment s’adapter. 0,5 assists en 21 minutes ça veut bien dire quelque chose, avec une fâcheuse manie de ne regarder que le cercle, ça donne pas toujours lieu aux meilleurs choix possibles.

Ce problème décisionnel, il impacte également son placement offensif, parfois pas des plus optimale, et qui peut souvent donner lieu à des pertes de balles sur des passes précipitées ou des moves au poste encore trop imparfaits. Et il en est de même de l’autre côté du terrain où, malgré son physique très avantageux, Maluach galère de temps en temps sur les rotations défensives. Ça pourrait être très inquiétant, mais n’oublions pas que l’on parle d’un gamin de 18 ans, et qui a commencé le basket qu’en 2019.

Enfin dernier point noir au tableau de Khaman Maluach, c’est très compliqué pour lui de défendre sur des intérieurs rapides qui vont souvent provoquer des fautes sur ce grand monsieur aux gigantesques tentacules. La provocation de lancers, on le sait, c’est une arme redoutable en NBA, et voilà une faille qui pourrait bien être exploité face au pivot sud-soudanais.

Ce qui va faire la différence

Sa capacité à développer un shoot fiable

Le spacing dans la NBA moderne, c’est peut-être plus fusionnel que le Real Madrid et la Ligue des Champions. Alors quand notre prospect du jour a pour comparaison Rudy Gobert et DeAndre Jordan, on se dit que l’on est loin du poste 5 moderne. Pourtant Khaman Maluach a peut être une vraie carte à jouer sur son tir.

Khaman Maluach knocks down 12/25 threes (48%) in this conditioning shooting drill.

He also went 12/25 on stationary catch-and-shoot threes. pic.twitter.com/XwU0EHgYTT

— Erik Slater (@erikslater_) May 13, 2025

25% à trois points cette saison, c’est vraiment pas énorme. En revanche, 76,6 aux lancers, pour un gars de sa taille et avec des mains aussi grandes, vous pouvez demander à Mitchell Robinson ce qu’il en pense mais c’est très honorable. Surtout que la gestuelle est déjà assez solide. Wait & see comme disent les amateurs de burger, mais elle est peut être là, la clé pour faire de Khaman Maluach un pur joueur NBA.

Projection NBA

ESPN l’annonce en 7è position (New Orleans Pelicans).

Bleacher Report l’annonce en 7è position (New Orleans Pelicans).

The Ringer l’annonce en 9è position (Toronto Raptors).

NBA.com l’annonce en 7è position (New Orleans Pelicans).

The Athletic l’annonce en 9è position (Toronto Raptors).

Source texte : HoopsHype, NBADraft.net, ESPN, Wikipedia